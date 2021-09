Cali es finalista de Liga Femenina y clasificó a Copa Libertadores

Deportivo Cali derrotó 2-0 con justicia este sábado a La Equidad en el estadio de Palmaseca, en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Femenina 2021, disputará el título y aparte se clasificó a la Copa Libertadores del presente año. El global dejó un 4-1 contundente para las vallecaucanas.

Las ‘azucareras’ completaron 12 fechas invictas y llegan a la final con todos los merecimientos, con mucha seguridad en el fondo, un juego rápido y fluido, amén de que tengan que corregir su eficacia.



Ante cerca de 1.200 aficionados en las graderías y en medio de la fuerte temperatura y el buen funcionamiento colectivo verdiblanco, hubo jugadoras de notable actuación como María Morales y Manuela Pavi. La primera en la creación y la segunda con su desequilibrio en la parte ofensiva, generando las dos acciones que terminaron en gol.



Durante el complemento el protagonismo lo tuvo Linda Caicedo con sus rápidas incursiones por derecha, hasta que los calambres la sacaron del encuentro.



En el minuto 1 se dio la primera llegada colectiva del local por derecha, Linda Caicedo remató y el balón pegó en el travesaño.



A los 6, Cali recuperó el esférico en una salida de Equidad, le quedó a Manuela Pavi, que ganó la última línea, metió el pase y Paula Medina solitaria frente al arco anotó el 1-0.



Cali insistía y Equidad se defendía, maniatado no solo por el buen funcionamiento del rival sino por la fuerte temperatura de esa hora en territorio palmirano.



Sobre los 22 minutos, Manuela Pavi recibió un balón profundo de María Morales, lo alcanzó y cuando entró al área fue derribada por la arquera Tapia. Penalti que cobró María Morales a la derecha para convertir dos minutos después el 2-0.



Linda Caicedo tuvo una nueva opción a los 30, con un disparo arriba, pero la arquera Tapia sacó la pelota al tiro de esquina.



Íngrid Guerra volvió a llegar por la derecha y la arquera Tapia salvó de nuevo a su equipo, a los 37.



Para el inicio del segundo tiempo en La Equidad entró Fernanda Linares por Vanessa Franco.



Equidad produjo su mejor opción a los 9 con Génesis Vegas, pero no alcanzó a rematar con potencia en el área chica.



John Albert Ortiz incluyó a Laura Orozco por Pavi a los 11, dándole un descanso a la futbolista más influyente del juego.



Vega, la única que intentaba en el cuadro capitalino, apareció nuevamente a los 32 con un disparo por encima del horizontal.



Equidad hizo dos variantes para darle paso a Ana María Varón y Estefanía Arroyo, pero el buen planteamiento de las verdiblancas no les permitió vulnerar el arco de Sandra Sepúlveda.



Farlyn Caicedo reemplazó en el Cali a María Morales a los 25. Luego lo hicieron Kelly Ibargüen, Astrid Miquilena por Paula Medina y María Paula Guzmán por Íngrid Guerra a los 34.



Quedó preocupación en el local por la lesión de Linda Caicedo y la molestia de la lateral derecha Carolina Arias. El conjunto vallecaucano redondea una excelente actuación hasta el momento, siendo la primera vez que clasifica a semifinal y final, así como a Copa Libertadores. En la disputa por la corona iniciará como visitante en Bogotá o Medellín y cerrará en Palmaseca.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces