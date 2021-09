Cali quiere cerrar con broche de oro la Liga Femenina ante Santa Fe

Deportivo Cali y Santa Fe jugarán este domingo a partir de las 8:10 p.m. el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina 2021 después de que las verdiblancas consiguieron una contundente victoria 1-4 en Bogotá, por lo cual el estadio de Palmaseca estará a tope con el aforo aprobado.



De las 15.000 entradas que dispuso el Comité Ejecutivo, al mediodía solo quedaban 2.000, lo que indica que está garantizado el apoyo de la afición para su equipo.



Las dirigidas por John Albert Ortiz cumplieron ya su primer objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y quedaron muy cerca de su primer título en este certamen, lo cual obliga a las capitalinas a ganar al menos por tres goles de diferencia para forzar una definición en cobros desde el punto penal, tarea que no será nada sencillo por el buen funcionamiento del equipo vallecaucano en esta temporada, que es el único invicto del campeonato.



En este partido el estadio de Palmaseca llevará de forma simbólica el nombre de Miryam Guerrero, en honor a la ex jugadora y ex directora técnica de la Selección Colombia.



Había preocupación en el plantel caleño por las lesiones que sufrieron las delanteras Manuela Pavi y Linda Caicedo, quienes afortunadamente se recuperaron y podrán estar en la formación inicialista. Son las jugadoras más desequilibrantes del local y su presencia garantiza vértigo, habilidad y desborde.



Cali se ha convertido en el equipo más parejo de la presente Liga, gracias a la seguridad que le ha dado la golera antioqueña Sandra Sepúlveda, lo mismo que el trabajo del cuarteto defensivo que integran la capitana Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Corina Clavijo y Kelly Ibargüen. Pero también es importante la labor de futbolistas como María Camila Reyes, María Morales, Paula Medina, así como de la venezolana Astrid Miquilena cuando ha tenido que entrar en los segundos tiempos.



En la parte atacante es imposible dejar de mencionar la gran importancia de contar con dos jóvenes, pero desequilibrantes jugadoras como Linda Caicedo y Manuela Pavi, esta última considerada la gran revelación del campeonato, ya que aparte de originar en buena cantidad las acciones que han terminado en gol también tiene facilidad para definir. Sus compañeras Íngrid Guerra, Farlyn Caicedo y Laura Orozco son un complemento ideal en momentos en que Ortiz debe replantear los partidos o asegurar un resultado.



De Santa Fe hay que tener cuidado con Ivonne Chacón, Fanny Gauto y Tatiana Ariza, tres de las futbolistas más importantes del elenco bogotano.



La capitana Carolina Arias se refirió a la campaña hecha hasta el momento y la gran motivación de los hinchas para llenar el estadio: “Será algo muy lindo, el buen trabajo habla por sí solo y hemos demostrado en cada partido nuestro talento, saber que va a estar el estadio lleno con nuestra gente, nuestras familias, las personas que nos apoyan, la gente que está pendiente de nosotros, es un espectáculo a favor en el que podemos demostrar con mayor motivación todo lo que se ha venido haciendo al lado del cuerpo técnico, en nuestro corazón anhelamos levantar la copa y trabajaremos por ello”.



Sobre la forma en que están viviendo el previo, comentó: “Lo mismo que cuando decidimos afrontar este reto, alegría, respeto, humildad y considero que este es nuestro pilar, voy a dar mi 101% por cada una de las jugadoras y el cuerpo técnico, es nuestro respaldo y tengan por seguro que nos vamos a jugar 90 minutos con mucha alegría y responsabilidad. Hemos tenido sentido de pertenencia desde que el profesor John Albert comenzó a trabajar desde el primer día y pensamos en salir campeonas, estamos cerca, a 90 minutos de levantar una copa”.



Del rival señaló que “Santa Fe es un gran equipo, por eso está en una final, por algo tiene experiencia en Libertadores, pero esta experiencia va a ser única y espero que la disfruten”.



Acerca de cómo manejar la cabeza para no sentirse ganadoras antes, expresó que “hemos trabajado por la final, se le dice a cada una de las jugadoras, ‘diviértase, pero con responsabilidad’, eso es en cada partido, no solo en una final. Vamos a estar en casa, siempre la responsabilidad tiene que estar por delante porque es nuestro trabajo y nuestro sueño, el de todas las personas que están detrás de nosotros. El equipo anhela que llegue ese momento para poder disfrutar de esa final. Tenemos claro que todas somos importantes”.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: 8:10 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitra: María Victoria Daza (Norte de Santander)

Asistentes: Mary Cristina Blanco (Boyacá) y Nataly Arteaga Insuasty (Nariño).



Probable formación



Deportivo Cali: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Corina Clavijo; María Morales, Paula Medina, María Camila Reyes, Linda Caicedo, Manuela Pavi; Íngrid Guerra, Linda Caicedo.

D.T.: John Albert Ortiz.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces