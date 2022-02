Atlético Nacional presentó su equipo femenino para la Liga 2022

Luego de una década de trabajo integral desde las divisiones menores, hasta el plantel profesional, Atlético Nacional sigue apostándole al fútbol femenino y en esta quinta temporada de Liga, buscarán el anhelado título y el cupo a la Copa Libertadores.

Diego Bedoya, técnico y líder del proyecto deportivo, anunció 10 jugadoras juveniles y cinco refuerzos para encarar este campeonato. "El objetivo es competir y fortalecernos en las divisiones formativas. Para esta temporada, hay una gran base del club. Con jugadoras que llegan a reforzarnos en cada una de las líneas, Con Katerine, son 10 jugadoras que llegan del proceso formativo del club. Con Carolina, son cinco refuerzos y mantuvimos la base del equipo. Se fueron algunas jugadoras, pero llegan otras que van a fortalecer el grupo".



En cuanto a las juveniles que llegan de los equipos sub 17 y sub 20 son: Paula Montañez, Laura Molano, Valeria Agudelo, Yeirdan Padilla, Mariana Sastoque, Katerine Osorio, Slendy Vera, Dahiana Alzate, Isabela Bedoya y Vanessa Gil, quienes se unen a Mariana Muñoz y Katalina Amaya, quienes participaron en la Liga 2021 y hacen parte de los procesos de Selección Colombia juvenil.



Sobre los refuerzos profesionales, llegaron al equipo, la volante Carolina Arbeláez quien llegó de América de Cali y tuvo paso por el fútbol español, la zaguera Elizabeth Carabalí del América de Cali, la arquera venezolana Micheel Rengifo, jugadora con paso por América de Cali y recientemente en el Club Deportivo Ita de Bolivia, la atacante Lina Martínez de Millonarios y la delantera panameña Anuvis Angulo procedente del Tauro de Panamá y quien resta terminar unos temas de visado.



Además, jugadoras como María Peraza y Lorena Bedoya regresaron al equipo tras reforzar al Deportivo Cali en la Copa Libertadores, Lady Andrade y Kelly Quiceno volvieron luego de consagrarse campeonas con el Tauro de Panamá. Por otro lado, Estefanía González ya realiza trabajos de campo y avanza positivamente en la recuperación de la lesión sufrida en la pasada Liga.



Sobre las salidas de jugadoras, de Nacional se fueron: Manuela González quien se quedó en el Deportivo Cali, equipo con el que disputó la Copa Libertadores 2021 en Paraguay. Lizeth Ocampo dejó el equipo tras una temporada. La arquera panameña Yenith Bailey seguirá su carrera en el Dimas Escazú de Costa Rica, equipo a donde llegó en enero de este año. Sara Pulecio regresó a La Equidad tras dos temporadas con Nacional, Laura Tamayo también dejó el equipo, mientras que Viviana Múnera se fue a Millonarios, Allison Pahuana se fue a Junior de Barranquilla.



El técnico proyectó lo que será el primer partido de Liga contra Llaneros, este viernes en Villavicencio, sumado a este nuevo formato del campeonato. "Hemos trabajado fuerte, esperando que las nuevas jugadoras nos aporten con su talento. Va a ser especial enfrentar por primera vez a Llaneros, es un horario y un clima pesado, nos hemos preparado para eso, entrenando en zonas como Sopetrán. Con el campeonato largo, tenemos la posibilidad de jugar con todos los equipos y para nosotros es muy importante. Son 16 partidos que nos darán la posibilidad de enfrentar a nuevos rivales".



Bedoya también habló sobre el trasegar de Nacional a lo largo de estos años y la enseñanza que les dejó pensando en este torneo. Hemos tenido la oportunidad de jugar finales, desafortunadamente por temas de juego, no hemos podido avanzar a los títulos, pero los equipos antioqueños hacen procesos propios y de base, tanto Nacional como Formas Íntimas. Más allá del resultado que es importante, venimos haciendo un buen trabajo desde la escuela y las divisiones formativas, visualizando el fútbol femenino y dándole la relevancia que se debe dar. Confiamos en que esta temporada pueda darse ese título".



Tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín – Formas Íntimas serán locales en el estadio Atanasio Girardot, junto al Inder, se llegó a un acuerdo para que no les cobren costo alguno por el alquiler del máximo escenario de los antioqueños. Nacional viajará este jueves a la capital del Meta para afrontar su debut, en un juego a disputarse sobre las 3 de la tarde, en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8