Sara Pulecio le apuesta al campeonato femenino con Atlético Nacional

Atlético Nacional femenino avanza su preparación de cara a la Liga 2020. Las verdolagas van por su segunda semana de trabajos y una de las principales novedades del equipo como Sara Pulecio le apostó a pertenecer en un conjunto que buscará su primer título.



“La llegada a Nacional es un sueño cumplido, hace un año largo tuvimos un amistoso en la sede de Guarne, me lo propuse, me presenté a las convocatorias, quedé, estoy contenta de pertenecer a un club tan grande y espero que nos vaya muy bien”, indicó la jugadora bogotana.

🇳🇬 Lunes de trabajo intenso en nuestra Sede

Deportiva #ElVerdeEstáDeVuelta #FútbolFemenino pic.twitter.com/G3TRmle8OI — Atlético Nacional Femenino (@atlnacionalfem) September 28, 2020

Sobre su trayectoria deportiva, Pulecio explicó que “tengo 22 años, soy de Bogotá, estuve en la Selección Colombia sub 17, donde estuve en un suramericano y un mundial, estuve con la Selección Colombia sub 20, donde fui a un suramericano y gané la medalla de oro en Juegos Bolivarianos y medalla de plata en Odesur. En Selecciones Bogotá he sido campeona, estuve en el Club GolStar, pasé por Equidad donde estuve dos años y por Santa Fe y ahora estoy en Nacional. Soy volante de marca, jugadora que siente mucho la camiseta, táctica, ordenada y una líder positiva para el equipo”.



Además, “mi llegada en Nacional es para perfilarme a la Selección Colombia de mayores, creo que este equipo me va a ayudar a formarme tanto con Nacional, como llegar a la Selección Colombia”.



En cuanto a las jugadoras que se fueron para Europa como Lorena Bedoya y Carolina Arbeláez, Sara indicó que “Nacional ha estado cerca de conseguir el campeonato, nosotras que llegamos estamos con el mismo objetivo de ser campeonas. Sabemos el legado que dejaron Lorena (Bedoya) y Carolina (Arbeláez), esperamos representar al equipo de la mejor manera y respaldando el esfuerzo que el equipo ha hecho por nosotras”.



También tuvo espacio para hablar sobre Leicy Santos, jugadora con quien compartió en Santa Fe y que ahora se destaca en el Atlético de Madrid. “Leicy Santos es una gran jugadora, compartí con ella antes de que se fuera a Europa. Ella se alegra porque luchó para que tuviéramos una Liga. Le agradezco con su talento supo abrirles las puertas a las jugadoras colombianas en Europa. Siempre tiene su respaldo y estamos pendientes de ella”.



Sobre su apreciación del equipo verdolaga, Sara señaló que “veo un equipo con ganas, desde hace meses he estado con el equipo, ya volvimos a trabajar en cancha, esperamos competir de la mejor manera, la expectativa es muy alta, todos los partidos serán finales y debemos buscar el título”.



Pensando en lo que viene, la jugadora resaltó que “somos una Liga nueva, pero el fútbol colombiano es de calidad. Esperamos contar con más apoyo para ser más fuertes y demostrar nuestro talento”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8