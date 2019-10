Así recibieron los hinchas en Cali a América, campeón de Liga femenina

Un gran recibimiento tuvieron este martes en la mañana y mediodía las jugadoras del América de Cali que se coronaron campeonas de la Liga Femenina 2019, tras superar 3-2 en la serie global al DIM-Formas Íntimas.

La espera fue larga en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, muchos aficionados estaban allí desde las 8:30 y por mal tiempo el vuelo se retrasó una hora desde Rionegro, llegando a las 11:00 a.m.



Pero no importó nada, durante ese largo periodo los hinchas aprovecharon para dejar escuchar sus cánticos: “Muchas gracias … Muchachas muchas gracias... Muchas gracias, muchachas muchas gracias”, sonaba al son de los tambores.



También se escuchó en los corrillos que hacían los mismos hinchas que el tema Aquel 19 sigue muy ligado a la historia escarlata, porque el 19 de diciembre de 1979 el equipo masculino logró su primer título en el fútbol colombiano y en 2019 alcanzó su primera corona femenina.



“América, vos sos así, sos lo más grande de este país; hay que saltar, hay que saltar… el que no salte es del c... de Nacional; América, América, sos el orgullo de la ciudad...”



Mientras los pasajeros que compartían el vuelo desde territorio antioqueño desfilaban buscando la salida por la izquierda, el asistente técnico John Freddy Tierradentro se adelantó para que las futbolistas escarlatas la hicieron por el centro, donde una jauría de cámaras esperaba sus impresiones.

Y allí si fue la locura, porque los sonidos retumbaron más: “Vamos Valle, Vamos Valle a tocar el tamborín, las mujeres también dieron la vuelta en Medellín”; “Vení, vení, cantá conmigo y un amigo vas a encontrar, que de la mano de las mujeres la vuelta vamos a dar”; “Dale roj.... Dale dale dale dale roj... Dale dale roj...”.



Gisela Robledo y Catalina Usme bajaron con dos de los trofeos conseguidos, en tanto que Linda Caicedo, Gisela Robledo y Carolina Pineda expresaron ante los medios la gran alegría por el objetivo conseguido.



Pero el ambiente de fiesta no paró. Una chiva de la emisora Olímpica las recogió en el parqueadero del aeropuerto al ritmo del Cali Pachanguero: "Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime...", mientras las seguía una larga fila de vehículos y motos cuyos conductores se pusieron la camiseta roja.



La caravana comenzó en la recta Palmira-Cali, siguió por la Carrera 1 y luego la Calle 5 hasta terminar en el hotel de concentración, donde los miembros del cuadro masculino les hicieron calle de honor y les entregaron rosas a cada una. En todos los sitios hubo una gran presencia de público.



Las damas darán su vuelta olímpica este miércoles antes o en el entretiempo del partido que jugarán América y Atlético Huila por la fecha 14 de la Liga Águila II-2019.



¡Llegaron las campeonas! 👏❤️



Así fue el recibimiento de los hinchas a las campeonas de la Liga. Las escarlatas se coronaron al derrotar a Medellín 3-2 en el global. pic.twitter.com/wckZ1VldjX — Futbolred.com (@futbolred) October 1, 2019

La goleadora Linda Caicedo, que dio una gran demostración de gallardía al mantenerse en la cancha a pesar de su lesión de rodilla, señaló: “Veníamos trabajando día para consumar este sueño, sabía que tenía que aportarle al equipo y aguanté lo que más pude, pero quería jugar los 90 minutos”.



Por su parte, la volante Carolina Pineda dijo que “este es el inicio del camino victorioso para esta gran institución, siempre he dicho que éste es el equipo de Dios, no podía tener un mejor cumpleaños”



En tanto, Catalina Usme exclamó que “para nosotras ha sido increíble desde que terminó el partido en Medellín, un recibimiento maravilloso, esto es lo que hace lindo el fútbol”.



También dio su parte de victoria el técnico Andrés Usme: “Medellín es un gran equipo, sabíamos que iba a ser complicado, pero gracias a Dios se consiguió el objetivo del título”.



El cuadro rojo, que cumple un proceso de tres años bajo la dirección administrativa de Marcela Gómez, estará en el Grupo C de la Copa Libertadores junto a Corinthians (Brasil), Nañas (Ecuador) y Club Libertad-Limpeño (Paraguay). Su plantilla es netamente de colombianas.

Se supo que el grupo tendrá el refuerzo de tres jugadoras, entre ellas Jessica Caro, ex Cortuluá. Por reglamento se pierde el torneo Linda Caicedo, por tener 14 años de edad.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces