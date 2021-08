Con gol de camerino, América venció 0-1 al DIM-FI en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 con América de Cali, en juego por la sexta fecha, del grupo B en la Liga femenina 2021. Las poderosas sufrieron su segunda derrota en el campeonato y complica sus posibilidades de avanzar a las semifinales. Por parte de las escarlatas, llegaron a su cuarta victoria consecutiva que las ponen en el tercer lugar, a dos puntos del líder Deportivo Cali.



Rápidamente, a los 23 segundos de juego, un error en la zaga del DIM-FI, le quedó a Gabriela Rodríguez quien le ganó la pelota a Diana Vélez y definió con claridad, abriendo el marcador para América de Cali femenino.



Al minuto 7, nuevamente Rodríguez de media distancia por poco aumentaba la ventaja. América seguía insistiendo en el área rival pero no eran efectivas. Tras el gol, Medellín intentó generar juego y buscar la paridad, pero faltaba precisión en el último tercio del campo visitante.



Al minuto 42, Daniela Montoya probó de media distancia, pero su remate desde el sector izquierdo, mandó la pelota cerca del arco custodiado por Katherine Tapia.



Sobre el final del primer tiempo, Joemar Guarecuco tuvo el segundo para las escarlatas, pero la pelota se estrelló en el horizontal, tras el rebote, Rodríguez no pudo definir con claridad y mandó la pelota por encima del arco poderoso.



En la etapa complementaria, Medellín realizó dos variantes en su nómina, se retiraron Yésica Muñoz y Liced Serna e ingresaron Greicy Landázury y Sara Vargas. El partido no tenía mayores resaltos de juego, hasta el minuto 24 en el que un centro de costado desde el sector izquierdo de Catalina Usme para Joemar Guarecuco, quien, con golpe de cabeza, había aumentado el marcador, pero la jueza de línea Ana Karina Petro levantó la bandera por una supuesto fuera de lugar. Tras varios minutos discutiendo la terna arbitral, el gol no fue válido.



La temperatura, el desgaste del juego y el control de la pelota en el rival, hizo que América de Cali regulara la intensidad y administrara el resultado obtenido. Medellín no ha podido adelantar líneas, el cansancio acumulado y la dificultad para hacer respetar su casa, derivó en una resignación con su segunda derrota en el campeonato, curiosamente ambas en el Atanasio.



Los próximos dos juegos en el grupo podrían definir la suerte de las ‘diablas rojas’, enfrentando a Deportivo Cali y Nacional como locales, para finalizar su participación con dos partidos contra las santandereanas Atlético Bucaramanga y Real Santander. Para Medellín, el clásico es un partido crucial, luego recibe a Bucaramanga y Real Santander, para terminar su participación en Palmaseca contra Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8