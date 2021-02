El Pascual despidió a las ‘diablas’ antes de ir a la Copa Libertadores

El Estadio Pascual Guerrero sirvió de escenario para el último entrenamiento del América de Cali femenino, previo a su viaje del próximo martes a Argentina, para cumplir con el calendario de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2020, que se disputará del 5 al 21 de marzo en Buenos Aires.



La renovada gramilla del ‘sanfernandino’, ícono de la Cali Ciudad Deportiva, fue el escenario para que el elenco escarlata plasmara su estrategia, que se espera rinda frutos cuando enfrente sus juegos contra Corinthians de Brasil, El Nacional de Ecuador y Universitario de Perú, por el Grupo A.



Carolina Pineda, volante del club y referente del fútbol femenino en nuestro país, describió como espectacular el entreno antes de la partida y agradeció a la Secretaría del Deporte, que dirige Carlos Diago, porque hoy por hoy Santiago de Cali tiene el mejor estadio del país.



“Estamos unidas, comprometidas con el objetivo, sabemos el esfuerzo tan grande que está haciendo América, apostarle al fútbol femenino en Colombia no es fácil y creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Corinthians es el rival favorito del campeonato, pues tiene una base muy buena con la mayoría de jugadoras de la Selección Brasil; Universitario de Perú tiene gran base de la Selección Perú, con juego interior muy característico del fútbol masculino y el equipo ecuatoriano, que no hay que demeritarlo (El Nacional), porque es muy bueno con juego rápido”, expresó Carolina Pineda.



En la práctica estaba la experimentada Catalina Usme, quien resaltó que América está consolidado desde adentro, centrado en el paso a paso y que las personas que han llegado a reforzar este capítulo de la Libertadores lo hicieron para aportar cosas muy buenas, desde el inicio frente a Universitario.



“Fue una preparación muy dura, pero estamos al momento de competir, de salir a dar lo mejor por ese título, el equipo tiene el convencimiento y aprovechar para agradecerle a la Secretaría del Deporte por el espacio; creo que es importante para nosotras también este estadio (Pascual Guerrero), el respaldo que le están dando al fútbol femenino y el facilitarnos el escenario para el entrenamiento”, comentó Usme.



Marcela Gómez y Andrés Usme, presidenta y técnico del América femenino, respectivamente, acompañaron la jornada en el Pascual y destacaron el trabajo permanente de sus dirigidas en el proyecto de ganar el campeonato continental. Se consiguieron refuerzos importantes y pese a la calidad de las brasileñas se busca una presentación destacada en el certamen.



“El estadio está hermoso, espectacular, la grama está linda, la cancha muy buena, con las adecuaciones creo que va a quedar como lo que se merece la gente de Cali y el Valle, un estadio digno de copa mundial”, indicó Andrés Usme, entrenador de América.



Al término de la práctica, Carlos Diago, secretario de Deporte y la Recreación de Cali, les hizo un reconocimiento a las jugadoras, les entregó la gorra de la Cali Ciudad Deportiva y les deseó lo mejor en la competencia.



“Estamos despidiendo al América de Cali femenino, que va a representar no solo a Cali y el Valle, sino a Colombia. Esperamos que como siempre los equipos colombianos nos representen muy bien y más en el fútbol femenino, en el que hemos evolucionado bastante. Es muy importante que ellas aprovechen los escenarios deportivos y qué más que el América que nos va a representar pueda entrenar acá en el Pascual Guerrero; desde la Secretaría, en cabeza de nuestro alcalde, Jorge Iván Ospina, siempre apoyaremos el deporte y más a las mujeres”, finalizó Carlos Diago.



En relación con el fútbol femenino, para la Secretaría del Deporte es muy importante poderle llevar el fútbol no solo a los hombres sino a las mujeres, pues la ciudad tiene más de 500 escenarios, donde los semilleros y los clubes femeninos están formando a las próximas figuras de esta disciplina.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces