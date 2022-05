Junior con titulares a salir de las derrotas y clasificar a cuartos

Juan Cruz Real ha vuelto a tener dudas con su equipo y con los resultados que ha cosechado el Junior de Barranquilla en las últimas semanas. Primero, una derrota ante Fluminense que jugaron de igual a igual, pero el Maracaná pesó y perdieron 2-1 en Brasil, segundo, otra caída esta vez contra Cortuluá que no estaba en los planes de nadie.

Los barranquilleros han demostrado ser un mal visitante en la Liga BetPlay, y con un resultado a su favor que cosecharon en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, gracias a los goles de Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe buscarán asaltar la capital colombiana ante Independiente Santa Fe que ha venido de menos a más en las últimas jornadas del rentado nacional.

Ya tranquilos pese a esa estadística negativa en condición de visita y esa caída en el Estadio Doce de Octubre de Tuluá, Junior de Barranquilla ya está pensando en los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Sin embargo, no deja de ser preocupante ese dato de los partidos afuera de su fortín en el Roberto Meléndez.

Juan Cruz Real dejó varias dudas en el inicio del torneo, y no es para menos. Como local ha sido un gran equipo con el Metropolitano Roberto Meléndez como su fortín, pero de visita, solo ha ganado en una ocasión, contra Unión Magdalena también, pero por escritorio y no durante los 90 minutos reglamentarios. Siete derrotas, un empate y dos victorias si se cuenta ese antecedente en el clásico que no pudo culminar por riñas entre las hinchadas.

Cruz Real habló previo de este choque en donde comentó su objetivo en este encuentro, ‘contra Santa Fe intentaremos poner el mejor equipo posible. Es un partido de 180 minutos. El primer tiempo lo ganamos, pero falta todo un tiempo. Iremos a una plaza difícil y será complejo. Tenemos que poner lo mejor que consideremos en este partido para pasar de fase’.

Por su parte, el ex Independiente Santa Fe, Enrique Serje también habló sobre el rival y el compromiso, ‘Junior, donde va, tratamos de hacer el mismo juego y de proponer. Casi nunca hemos visto al equipo metido atrás, queremos ir hacia adelante. A veces no sale y todo se ve empañado, pero buscamos atacar’.

Sobre la altura, un factor que no le va bien al junior, pero que Enrique Serje ya conoce por su paso en Once Caldas y en Santa Fe, dijo, ‘cuando no estaba en Junior y lo veía desde otro equipo, me daba cuenta de que últimamente no sufre tanto por el tema de la altura. Sí afecta, pero es algo más psicológico. Estamos dispuestos a entregarlo todo y luchar hasta el final. En Bogotá nunca es fácil, pero con este grupo tenemos confianza en que vamos a hacer lo mejor’.

Sin duda alguna, y con toda su nómina a disposición, Junior buscará quedarse con la clasificación que ya se sabe que el resultado está a su favor por ahora a falta de otros 90 minutos por definir su paso.

Alineación probable

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Alfonso Simarra, Daniel Rosero, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Fabián Ángel, Omar Albornoz, Yesus Cabrera, Edwuin Cetré y Miguel Ángel Borja. DT: Juan Cruz Real.

Hora: 08:10 pm

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Edilson Ariza

TV: Win Sports +