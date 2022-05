Nacional visita a Once Caldas con la mira en los cuartos de Copa

Atlético Nacional visita este miércoles, desde las 6 de la tarde a Once Caldas, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Colombia 2022. Tras imponerse por 3-0 en el Atanasio, los dirigidos por Hernán Darío Herrera quieren sellar el paso de ronda y recuperar la confianza en su juego, preparando la fase semifinal de la Liga I-2022.

Aunque va con ventaja en la serie, el conjunto verdolaga no se relaja y buscará con lo mejor de su nómina afrontar este encuentro contra el equipo ‘albo’. “Vamos con la responsabilidad de clasificar. Vamos a ganar y no podemos estar confiados del 3-0. Voy con todo el equipo disponible. El medio campo de Nacional es muy fuerte, podría armar un equipo solo con ellos. Juegan muy parecido a lo que yo jugaba. La estructura no la voy a cambiar, nos vamos a basar en el 4-1-4-1, nuestra manera de jugar no va a cambiar”, señaló el técnico Hernán Darío Herrera.

Sobre la nómina de convocados, Nacional viajó a Manizales con 20 jugadores convocados. Felipe Aguilar continúa en recuperación tras su lesión de tobillo, mientras que Tomás Ángel se encuentra convocado con la Selección Colombia sub 20.

En cuanto a la gestión del grupo, Herrera remarcó que “trato de armar un equipo competitivo, vienen partidos muy complicados donde tenemos que salir a ganar. Tengo una nómina de 25 jugadores, donde solo 11 pueden jugar. También cuento con un grupo de trabajo que me ayudan a tomar decisiones, el que esté rindiendo mejor, va a jugar, los demás deben entender y aumentar su nivel”.

Sobre la sequía ofensiva, el técnico explicó que “hemos llegado mucho, no me preocupa eso. Defensivamente estamos muy fuertes, hay que trabajar mucho más en ataque para tener un equipo más equilibrado. Lo importante es que este equipo llega y atrás es muy fuerte. La defensa es joven y han estado sumando y aumentando el nivel, estamos llegando a una fase final donde podemos ganar 1-0 y ser campeones”.

Datos entre Once Caldas y Atlético Nacional

Por Copa Colombia, Atlético Nacional y Once Caldas han disputado nueve partidos, con siete triunfos para los verdolagas y dos empates. En cuanto a goles anotados, 22 fueron para los antioqueños contra seis de los albos.

Alineación probable

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón; Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande.

Árbitro: Lisandro Castillo (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8