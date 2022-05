Santa Fe, a rugir en condición de local: a revertir la serie

Independiente Santa Fe recibe al Junior de Barranquilla para la vuelta de la Copa BetPlay, una de las dos competiciones que todavía les quedan a los cardenales. En busca de clasificar a los cuadrangulares finales en la liga BetPlay, los albirrojos necesitan vencer a Once Caldas en la fecha definitiva, pero antes tendrán un durísimo encuentro ante los barranquilleros.

Grigori Méndez y su plantel llegan con mucha confianza con la intención de revertir una serie completamente viva. Un 1-2 en contra es más que corto y puede estar para cualquiera. Santa Fe debe aprovechar las dos caídas de Junior ante Fluminense por Copa Conmebol Sudamericana y contra el Cortuluá por Liga BetPlay. Mientras que los leones han vuelto a demostrar buenas facetas con un cuerpo técnico de la casa que le devolvió esas ganas de ganar a los cardenales.

Con varios jugadores de la casa dentro de la institución, Santa Fe ha querido volver a su mejor momento y cosecha una victoria ante Jaguares de Córdoba, y un empate contra Deportivo Cali con buenos semblantes, y con la vuelta del goleador Wilson Morelo al gol.

Sin Dairon Mosquera por la operación que tuvo, Santa Fe recuperó a su nómina completa contra el Deportivo Cali, y ante Junior no habrá muchas novedades, más allá de la no convocatoria de Edwin Herrera. Así las cosas, el canterano Santiago Tamayo será probablemente ese lateral izquierdo, al menos que Grigori Méndez quiera volver a lo que disponía Martín Cardetti poniendo a José Ortiz por esa banda. Carlos Sánchez tampoco fue convocado.

Grigori Méndez habló en Win Sports previo a ese compromiso ante Junior en donde dio parte de tranquilidad con los concentrados. ‘tenemos todo el grupo en óptimas condiciones, toca evaluar la parte física tras el juego con Cali’.

Un rival sumamente complicado, aunque la estadística en la Liga BetPlay no lo acompañan en Bogotá. Pues ya jugaron y Santa Fe venció a Junior 2-1 en la capital, ‘ganar un partido no solo depende de ciertas características físicas. Un rival tan fuerte como Junior hay que tenerle cuidado. Debemos pensar en ganar esta serie, y no debemos dejarnos llevar por la ansiedad y debemos llevar todo con inteligencia’, mantuvo Grigori Méndez.

Wilfrido De La Rosa regresó contra Cali y tuvo una opción de gol en el complemento, Jhon Velásquez también volvió a la partida con Santa Fe. Sobre ellos dijo, ‘confiamos en ellos y esa inyección anímica es primordial. No han jugado y necesitan minutos para que estén al 100%’.

Tratando de sacarle información de la nómina, le preguntaron en el canal si se decanta por sacar a titulares o mixta, ‘Santa Fe es un equipo grande. Así que vamos con todo lo mejor que tenemos para estos dos partidos y tenemos grandes expectativas de clasificar en los dos juegos’.

Todo quedará a la expectativa en busca de la definición de la serie entre Independiente Santa Fe vs Junior de Barranquilla que por ahora los barranquilleros mantienen el resultado con un 1-2 a favor. La obligación la tiene el conjunto local en su casa.

Alineación probable:

Leandro Castellanos; Harold Gómez, Francisco Meza, José Ortiz, Santiago Tamayo; Juan Sebastián Pedroza, Yulián Anchico, Harold Rivera; Andrey Estupiñán, Wilson Morelo y Jersson González. DT: Grigori Méndez.

Hora: 08:10 pm

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Edilson Ariza

TV: Win Sports +