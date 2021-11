Nacional vs Pereira, primer round en final de Copa: ¡sígalo EN VIVO!

Min 49: ¡GOOOOOOOOOL de Nacional! Goooooooool de Jefferson Duque.



¡Se inició el segundo tiempo! Nacional 2-0 Pereira.



¡Finalizó el primer tiempo en el Atanasio!



Min 45+1: ¡La sacó Quintana! Remate a 'quemarropa' de Castrillón y el portero de Nacional desvía.



Min 45: Se jugarán cinco minutos más en el primer tiempo.



Min 42: Vuelve a intervenir Aldair, después de una aproximación del Pereira con Castrillón. La visita se toma confianza y ataca.



Min 40: ¡GOOOOOOOOOL de Nacional! Goooooooool de Jarlan Barrera. Tremendo remate de media distancia. 2-0.



Min 37: ¡GOOOOOOOOOL de Nacional! Goooooooool de Nelson Palacios, de media distancia. 1-0.



Min 33: El local sigue intentando en el último cuarto, pero Pereira no da ventajas atrás.



Min 30: ¡Gran atajada de Aldair Quintana! El marcador se mantiene 0-0 gracias a su intervención.



Min 28: Nelson Palacio ingresó por Baldomero, quien saldrá en ambulancia a la clínica más cercana.



Min 27: Terrible lesión de Baldomero. Sale de inmediato de la cancha, mientras los jugadores de ambos equipos se lamentan. Afectado su tobillo.



Min 25: Nueva aproximación de Nacional. Tiro de esquina cobrado por Andrade y Emmanuel Olivera buscó el arco. La pelota salió desviada.



Min 24: Pereira sigue errando los pases en campo propio y sufre con los continuos ataques de Nacional.



Min 21: ¡Atajó Castaño! Duque perdió el mano a mano con el portero del Pereira. Buena aproximación de Nacional, pero mejor el achique.



Min 20: Nacional proyecta a sus laterales, Marulanda y Banguero, buscando más presencia en ataque.



Min 17: Pereira circula la pelota en medio campo y trata de acercarse nuevamente. Intenta recibir los pases más cerca, para no perder la pelota.



Min 15: El local probó por la vía área. Centro de Andrés Andrade y Baldomero Perlaza intentó conectar de cabeza. Primero apareció Danny Cano.



Min 13: Primera acción del matecaña en predios de Aldair Quintana. Pelota de Brayan Castrillón que rechazó la defensa.



Min 12: Nacional recupera rápido la pelota y busca aproximarse al arco del Pereira.



Min 9: ¡Lo intentó Jefferson Duque! El delantero sacó un derechazo, desde afuera del área, que sacó con los puños el portero Castaño.



Min 6: Nacional se mueve con toda confianza por la cancha. Pereira toma precauciones por las condiciones de la cancha, que tiene varios charcos.



Min 4: Primera amarilla del partido. Jhonny Vásquez, amonestado en el Pereira.



Min 2: ¡Pasó muy cerca el remate de Jarlan! El verdolaga se instaló en predios del Pereira y Barrera, de media distancia, intentó sorprender a Castaño.



Suena el silbato de Carlos Betancur y ya se juega la final, Nacional vs Pereira. ¡Arranca el partido!





Actos protocolarios previo al partido de @nacionaloficial vs Deportivo Pereira por la ida de la final de Copa Colombia 2021. pic.twitter.com/KK6njds5ap — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) November 11, 2021

Salen los equipos a la cancha. Inician los actos de protocolo.



El partido en el Atanasio Girardot iniciará después de las 8:00 pm. Buen ambiente a esta hora en el estadio.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza; Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Andrés Andrade; Jefferson Duque.



Deportivo Pereira: Santiago Castaño; Jherson Mosquera, Danny Cano, Carlos Ramírez, Cristian Flórez; Jhonny Vásquez, Gilberto García; Henry Rojas, Bryan Castrillón, Wilfrido de La Rosa; José Valencia.