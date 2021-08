Una más a la cuenta: Millonarios, con deuda en la Copa BetPlay

El pitazo final en el juego de Millonarios contra Alianza Petrolera determinó la eliminación de los de Gamero del certamen, nuevamente, contra los barranqueños. Y es que en los 180 minutos, los bogotanos buscaron imponer condiciones, con situaciones similares sobre el remate del juego. Los de Bodhert terminaron con una línea de cinco e incluso, en ocasiones, con más jugadores en la línea de la meta de Chunga.



Desde el mismo desarrollo del juego, Millonarios buscó imponer condiciones, pero el planteamiento de los visitantes, de a poco, les permitió salir bien librados, pese a la presión alta que ejercieron los locales. Desde lo táctico, Bodhert le ganó el pulso a Gamero, que movió el modulo en varias ocasiones, buscando tener tranquilidad, pero con la misma vocación ofensiva.



Y el técnico embajador fue atrevido, más para el segundo tiempo, donde se le vio más lúcidos en la cancha. Giraldo, Ruiz y Perlaza ingresaron. En el caso de los volantes, empezaron a ser influyentes, buscando a los jugadores de banda con diagonales y pases largos, con dirección. El joven bogotano entró en dinámica, entendiéndose con Silva. Mientras que el estreno del ex Santa Fe, aportó para ser el cabeza de la media cancha, para encontrar el lugar. De sus pies, nación el pase para Mojica, quien centró el balón para Silva, en el descuento.



Ahora, el saldo para Millonarios en Copa BetPlay, es negativo. No llega a semifinales desde la edición 2018, cuando Once Caldas los eliminó en esa instancia. 2011 continúa siendo el título más reciente en el certamen. En adelante, han sido eliminaciones, una tras otra. Desde 2014, quedaron en dos ocasiones en fase de grupos, cuando se jugaba en con ese formato. 2016, 2019 y 2020 fue hasta octavos de final, mientras que 2017 pudo ser distinto, pero Junior los sacó en los cuartos de final.



La labor de Gamero será gestionar, otra vez, con lo que hay, una nómina que es corta, hombre por hombre. El punto a favor, es la calidad que tiene en varias líneas, donde puede aumentar su nivel, desde lo individual y colectivo, además, de que el modelo de juego es claro, sumándole las variantes tácticas que puede realizar Gamero, con lo que hay. Sin embargo, puede tener un enemigo en contra, las lesiones, como el caso de Emerson, ausente por unas semanas más y la de Vargas, factores importantes en ataque y para la portería, respectivamente.



Con Liga en camino y buen puntaje, tienen el chance de mejorar y poder estar en las finales del campeonato, pero, las bajas y falta de recursos para suplir a los jugadores sancionados o lesionados, serán una constante para Gamero. Además, de encontrarle un sustituto a Arango, donde cada partido que pasa, se ve su ausencia en el funcionamiento en ataque.