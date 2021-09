Cali visita al DIM sin margen de error para llegar los cuartos 

Deportivo Cali cedió un empate como local 2-2 frente al Medellín en el juego de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2021 y este jueves (8:10 p.m.) tiene la misión de ganar en el Atanasio Girardot para asegurarse en los cuartos de final del certamen.



Ante un rival tan fuerte en defensa y con transiciones rápidas y peligrosas, Alfredo Arias tendrá que diseñar una estrategia efectiva que le permita superarlo. Esos duelos con el ‘Poderoso’ han sido difíciles de enfrentar.



Los jugadores ensayaron esta semana cobros desde el punto penal, conociendo que podría ser la forma de resolver la llave.

La presencia del uruguayo Gastón Rodríguez como titular sigue en duda por una molestia muscular, pero viajó a la capital antioqueña con dos jugadores que no han vuelto a aparecer como Michael Ortega y Franco Torres.



Solo quedan 90 minutos más el tiempo de adición, por lo que el cuadro verdiblanco apostará a sus mejores argumentos ofensivos: Harold Preciado, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez, para citar a los más experimentados, pero sin descuidarse en el fondo, ya que se vienen presentando inconvenientes en la marca y últimamente el arquero Guillermo De Amores también ha mermado su rendimiento.



El DIM también está obligado a una victoria, ya que si queda eliminado eso podría acelerar la salida de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, que atraviesa una situación parecida a la de su colega verdiblanco.



Arias sostuvo en rueda de prensa que “Medellín es complicado para todos, no sólo para nosotros, porque no permite que el rival le saque ventaja porque tiene montado un esquema sobre su defensa. Todos los equipos estamos muy parejos y ahí también está el Medellín, vamos invictos contra ese equipo y ojalá esa estadística se mantenga. El mensaje para mis jugadores es que el camino para ganar es poder jugar mejor”.



Sobre las deficiencias que ha tenido el equipo ‘azucarero’, sostuvo que “estoy seguro que en el campeonato pasado que no recibíamos tantos goles nos daba la tranquilidad para jugar y atacar mejor”.



De igual forma, se refirió a los jugadores extranjeros: Sobre Hernán Menosse afirmó que “ha tenido fallas como cualquier otro, creo que ha hecho muy buena defensa y la entrega que tiene por todo el club, seguramente algún día los compañeros dirán lo importante que es”.



En cuanto al arquero, dijo que “De Amores nos dio la seguridad en el arco cuando llegó y toda Colombia hablaba de él, pero tuvo un par de fallas y es una posición que no perdona. En el partido anterior sí tiene toda la responsabilidad y él lo sabe”.



De Rodríguez, afirmó que “Gastón venía de un año casi sin jugar y se entrenó una semana antes de venir acá cuando le dije que viniera. Cuando llegó nos salvó”.



Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)



Hora: 8:10 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)



Asistentes: John León (Caldas) y Róbinson Medina (Risaralda)



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Jhon Vásquez, Andrés Arroyo; Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado.



D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces