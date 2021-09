DIM frustró su sueño de ser tricampeón: análisis de la eliminación

Este jueves, Deportivo Independiente Medellín selló su segunda eliminación en el año, tras quedar en los octavos de final en la Copa Colombia 2021. Luego de un aceptable partido como visitante y un primer tiempo en el Atanasio donde el equipo estaba sosteniendo la ventaja en el marcador global, tuvo un segundo tiempo para olvidar, donde no pudo lidiar con sus ‘demonios’ y terminó descompuesto, con un marcador adverso y con la continuidad en duda de su entrenador. A continuación, les traigo cinco puntos que llevaron a los rojos en despedirse de ese sueño de ser tricampeón.

Adrián Arregui: El argentino es conocido como un ‘gladiador’ en partidos de trámite, pero se esconde en juegos clave. Después de ser expulsado de una manera infantil contra América de Cali, que por suerte no complicó al su equipo que logró llevarse la victoria, en uno de los partidos más importantes del semestre, cuando había igualado el partido Deportivo Cali y tras un penal en el que volteaba la serie a favor del visitante, se quedó reclamándole al árbitro, demostrando bravuconada, siendo irresponsable y haciéndose echar otra vez de una manera tonta. El resultado, el equipo se desfondó, terminó regalado y en un contraataque Cali liquidó la serie a su favor.



Cambios del ‘Bolillo’: El técnico del DIM no leyó bien el juego y sacó hombres que estaban teniendo un buen nivel de juego como Juan Carlos Díaz y Javier Reina, dejó en la cancha a jugadores que no estaban aportando como Vladimir Hernández. Le cobró sus malas decisiones a Diego Herazo y volvió al ‘doble 9’ con Agustín Vuletich y Diber Cambindo que ni siquiera tocaron la pelota.



Ocasiones desperdiciadas: Unas tres opciones, además del gol marcado por Edwar López pudo cambiar la historia a favor del DIM. No tomaron buenas decisiones, se apresuraron a definir y hasta el palo estuvo en contra del equipo.



Lesiones en jugadores importantes: A Medellín le hace mucha falta Víctor Moreno y David Loaiza, dos hombres que, en buenas condiciones, le dan equilibrio y solidez defensiva al equipo rojo. Sin ellos, no hay ese orden defensivo que tanto caracteriza a los equipos del ‘Bolillo’. Mostrando que Medellín no tiene tanto fondo en su nómina, o por lo menos sus reemplazos no son tan buenos como estos titulares.



Aspecto mental: Errores puntuales en los movimientos, malas entregas, como anteriormente dije las malas decisiones, son una sumatoria en la que la tranquilidad no aparece, no se sabe lidiar con la presión del público y todo desencadena en un caos interno y externo. Es inocultable la crisis que vive el equipo y que solo los buenos resultados en la Liga, evitará el inminente fracaso. Esto sin contar algunos errores arbitrales que precipitan la descomposición mental del equipo, evidenciado en los últimos 15 minutos de este encuentro.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8