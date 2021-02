¿Saldrá tras la final? Gordillo solo piensa en el título con Tolima

Previo a la gran final de la Copa Colombia 2020 y con su cabeza centrada en este encuentro, el que podría ser el último con la camiseta del Deportes Tolima, Yeison Gordillo tiene metas claras y es levantar la Copa en el Atanasio, un estadio que le gusta jugar y donde espera ser protagonista este jueves junto a sus compañeros.

“Las finales son lindas, es importante aprovechar oportunidades como esta, vamos a jugar en un lindo escenario y confiamos en imponernos. No es casualidad que estemos en la final, llevamos una base desde 2020. Estamos trabajando sobre la presión, mejorar nuestra idea de juego, buscar desde el comienzo al rival y proponer sin importar en cualquier cancha”, destacó el ex Santa Fe.



En cuanto a la oferta de San Lorenzo y su posible salida al conjunto argentino, Yeison indicó que “estoy tranquilo, hoy no es el momento ni el lugar para hablar de eso. Estoy enfocado en la final, quiero regalar ese título junto a mis compañeros a mi familia, a esa linda hinchada que me acogió y por eso debo estar concentrado en esa final”.



Sobre el DIM, Gordillo destacó que “Hemos venido estudiándolos, Medellín es un equipo muy ordenado, se nota el trabajo de su entrenador. Nosotros debemos poner en práctica lo que trabajamos en la semana, ellos contragolpean muy bien y por eso es importante marcar para que nos dé la tranquilidad. Juegan en bloque y es un partido en el que es importante sacarlo en grupo. Todos los jugadores de ellos son muy importantes y no nos podemos descuidar”.



El capitán ‘pijao’ tendrá la oportunidad de ganar un título con el equipo que fue verdugo en 2014 por Liga con Santa Fe, frente a esa particularidad, Yeison comentó que “eso es lo lindo del fútbol, hoy estás aquí, mañana en otro equipo donde le ganaste una final. Hemos trabajado mucho y espero darles una alegría a esa gente de Ibagué que me recibió muy bien, ojalá podamos llevarnos la Copa”.



Finalmente, habló sobre la sociedad en el mediocampo con Juan Ríos y cómo se imagina jugar sin público una instancia decisiva. “Con Juan (Ríos) nos estamos acoplando muy bien, sabemos el talento que tiene Medellín, pero nosotros confiamos en tener una linda noche y conseguir el título. Siempre es bueno jugar las finales con público, es algo que nos motiva y la misma gente a veces ayuda a ganar los partidos. Pero estamos en pandemia, ya nos acostumbramos a jugar de esta manera, en nuestra mente solo cabe pelear por el título, motivarnos entre nosotros. Está una ciudad como Ibagué que quiere una alegría, está el respaldo de nuestra familia y queremos brindárselas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8