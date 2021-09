'Nos están pasando cosas que se nos salen de las manos': 'Bolillo'

En caída libre sigue el Deportivo Independiente Medellín, tras ajustar su tercera derrota en el semestre y una nueva eliminación este año, esta vez en la Copa Colombia, torneo que había sido su salvación en temporadas anteriores, ahora es otro lunar en este segundo ciclo de Hernán Darío Gómez como técnico del club antioqueño. Al final del partido, el ‘Bolillo’ habló en conferencia de prensa sobre la descomposición que ha tenido el equipo en el tramo final del encuentro que selló el fin del camino en un campeonato donde buscaba su tercer trofeo consecutivo.

“Se hace un buen primer tiempo, además del gol tuvimos otras opciones claras para ampliar el marcador. Me gustaría que la gente revisara el minuto 14 del primer tiempo, una falta sobre Diego Herazo que nos privó de una posibilidad. En el segundo tiempo el equipo tenía bien armada su figura táctica, Cali tiene buenos jugadores, nos marcan gol y luego hablar del partido fue una descomposición total, donde no tuvimos control por muchas circunstancias que a nosotros se nos escapa de las manos, se pierde y quedamos en crisis grave”, detalló Gómez.



Además, “no tengo mucha claridad sobre lo que nos faltó, teníamos que hacer mejores cosas, debo analizar el video. Estábamos medio descompuesto y Deportivo Cali aprovechó sus ocasiones como equipo grande que es”.



Sobre las últimas expulsiones de Adrián Arregui, ‘Bolillo’ señaló que “esos temas son internos del Medellín”.



En cuanto al análisis del partido, el técnico antioqueño precisó que “el equipo tuvo un buen comportamiento por muchos ratos del partido, tuvimos cosas interesantes. Es difícil hablar ahora por la calentura del resultado, yo digo que estas ruedas de prensa deberían ser al día siguiente después de analizar el partido con más claridad. Hubo momentos importantes del Medellín, pero no le dio para ganar”.



Además, “este partido lo planteamos para evitar darle velocidad y espacios al Cali, las cosas nos salieron hasta un punto. Tendríamos que ver el video para analizarlo mucho mejor. El fútbol es bonito, tiene cosas importantes. Pero hemos venido sufriendo de cosas increíbles, quiero insistir en el minuto 14, no se que es injusto o qué es injusto, no sé en qué ambiente del fútbol está y no es de mi agrado”.



Finalmente, el técnico habló que sostendrá una nueva reunión con los directivos para definir su continuidad. Sumado al disgusto que tuvo la hinchada al final del partido y el tenso clima a la salida del estadio. “Vamos a reunirnos, uno se va descomponiendo, para mí las críticas, las redes sociales no me complica la vida. A mí lo que me complica es cuando la hinchada tiene un comportamiento en contra de la familia del Medellín. Nos están pasando cosas que se nos salen de las manos dentro de los partidos, no hemos podido sacar triunfos y es doloroso para la hinchada, pero es más doloroso para nosotros es que la hinchada se ‘emberraque’ con nosotros y eso no me había tocado nunca, es la primera vez”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8