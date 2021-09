No prosperó petición del Cali para rebajar sanción a ‘Teo’ en Copa

Deportivo Cali esperaba que la Comisión de Campeonato de la Dimayor atendiera su solicitud de rebaja de la sanción de dos fechas a Teófilo Gutiérrez en la semifinal de la Copa BetPlay 2021, pero el organismo lo desestimó y el delantero barranquillero se perderá dicha fase.



El objetivo era que al menos pudiera contar con él para el partido de vuelta en el Atanasio Girardot, pero no fue posible, y aparte tampoco podrá tener público en el estadio de Palmaseca para el compromiso de ida, el 6 de octubre, y una multa de $7.268.208.

Sin embargo, si el club lo estima podrán ingresar menores de entre 7 y 12 años, acompañados de un adulto responsable, sin pagar entradas.



Los directivos verdiblancos habrían presentado pruebas de que fue una provocación de Gustavo Torres, pero no fueron suficientes para lograr que se cambiara el castigo.



Por todo lo anterior, el Comité Disciplinario de Campeonato de DIMAYOR impone una sanción al Club Asociación Deportivo Cali con suspensión de una (1) fecha de la plaza completa cuando actúe en condición local en el siguiente partido por Copa BetPlay 2021, y multa de siete millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos ocho pesos ($ 7.268.208), de conformidad con los numerales 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF.



Por último, el Comité ha valorado que el Club Asociación Deportivo Cali el próximo partido que disputaría sería el 06 de octubre de 2021 por la semifinal de la Copa BetPlay2021, en aras de fomentar el fútbol y la prevención de violencia en los estadios, de manera pedagógica el Comité Disciplinario de Campeonato de DIMAYOR, permitirá que asistan menores de edad al estadio, siempre y cuando la dirigencia del club así lo permita, con las siguientes condiciones: 1. Solo se permitirá el ingreso de menores entre los siete (7) a las doce (12) años, en compañía de un (1) adulto responsable. 2. La asistencia no tendrá costo alguno, por lo que no se podrá cobrar dinero por la entrada o la asistencia del menor de edad y de su único acudiente.



Contra la presente procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación.



Teófilo Gutiérrez, del registro del Club Asociación Deportivo Cali, y Gustavo Torres, del registro de América de Cali S.A. por infracción al literal d, artículo 63 del CDU de la FCF, consistente en conducta violenta, en el marco del partido de Vuelta de la Copa BetPlay DIMAYOR 2021.



En el partido disputado entre Asociación Deportivo Cali vs América de Cali S.A. por la Copa BetPlay 2021 DIMAYOR, conoció el Comité por medio del informe arbitral sobre algunos hechos que fueron debidamente informados por el árbitro del encuentro, como lo es la conducta violenta efectuada por Teófilo Gutiérrez, del registro de Asociación Deportivo Cali, y Gustavo Torres, del registro de América de Cali.



De conformidad con el ámbito de competencia del Comité (artículo 141 del CDU de la FCF) y de conformidad con el artículo 158 del CDU de la FCF, se les solicitó a ambos clubes que se pronunciaran al respecto y aportaran las pruebas que pretendiera hacer valer. Dentro del término reglamentario, se dieron las oportunas respuestas. Debe aclararse que dentro delosartículos3 y 11 de la Resolución 040 del 23 de septiembre de 2021, se tipificó la conducta con la disposición normativa que correspondía, es decir, el literal d, artículo 63, acorde con lo reportado por el árbitro en el informe, que se trata de una conducta violenta, por lo que la transcripción de “juego brusco grave” no corresponde con el artículo tantas veces citado; a ambos clubes se les dio traslado anexando el informe arbitral, para garantizar su derecho de defensa y que supieran la conducta por la cual estaban siendo investigados, así mismo se anexaron videos de lo sucedido en la cancha entre ambos jugadores.



El informe arbitral plasmó de manera clara que la conducta por la que fueron expulsados ambos jugadores correspondía a una conducta violenta, descrita en el literal d), artículo 63 del CDU de la FCF; por su parte, el Comité una vez valorada que la conducta desplegada por ambos jugadores, así como las pruebas obrantes en el presente procedimiento y los alegatos, determinó que no existían circunstancias que permitieran agravar la responsabilidad disciplinaria que recae en contra de ambos jugadores, por lo que la sanción impuesta consiste en una suspensión de dos (2) fechas por la Copa BetPlay DIMAYOR 2021 y multa de noventa y ocho mil ($ 98.423), conforme se establece en el literal g, art. 19 del CDU de la FCF.



