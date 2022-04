‘Carecemos de ideas’: autocrítica de Daniel Hernández en América

América de Cali sufrió un difícil derrota contra el Unión Magdalena en su debut en la Copa Colombia 2022, en el juego de ida de los octavos de final en el Estadio Pascual Guerrero. El mediocampista ofensivo Daniel Hernández, analizó lo hecho por el equipo en esos primeros 90 minutos de la serie contra el ciclón.

“Más que una carencia de ideas es como se dio el partido después de la expulsión, fue claro que fuimos contundentes en el dominio del balón en el primer tiempo y a la hora de la expulsión se crean más espacios, ahí es donde carecemos de ideas. Tenemos el trabajo, tuvimos la disposición y reacción, incluso con 10 jugadores, pero el juego es de momentos y está claro que en dos momentos nos ganaron el partido, fueron contundentes con la pelota parada y eso fue suficiente para ellos ganarnos”.



Seguidamente añadió: “siempre tuvimos la disposición y reacción de las ideas tanto en el primer tiempo como en el segundo, para buscar el partido que por momentos ellos nos tuvieron el balón un poco, pero creo que estamos conformes con nuestro trabajo y obviamente, no con el resultado”.



Resaltó lo hecho por el grupo y lo que les faltó: “destaco la actitud de todos nuestros jugadores, la reacción fue importante y sabemos que con el equipo que tenemos, el trabajo que venimos preparando con el profe, tenemos las herramientas suficientes para ir a buscar el partido, son unos goles que tenemos que hacer, nos faltó un poco más de contundencia en eso, pero sabemos que podemos llegar a revertirlo con la calidad de jugadores que tenemos. No estamos relajados, pero si tenemos que tener un poco de confianza en nosotros mismos y saber que podemos revertir esa situación”.



Contó cómo se ha sentido en lo personal, tras superar las lesiones: “me vengo sintiendo muy bien, los minutos te van dando esa confianza y forma física que necesito para estar a tope al 100% en los noventa minutos, también en los entrenamientos y hoy en día me llevo una buena impresión en lo personal, pero sé que hay que trabajar aún más, porque hay mucho para dar todavía”.



