¿Cúcuta podría jugar la Copa Libertadores de ganar la Copa Betplay?

Cúcuta Deportivo vivió una pesadilla en 2020 cuando Dimayor lo desafilió del fútbol colombiano por el mal manejo de la dirigencia. Esto provocó que los Motilones no vieran acción por año y medio.



No obstante, el equipo volvió a ingresar en el FPC a mediados de 2022, en segunda división, y desde entonces el proyecto deportivo ha ido mejor de lo esperado.



El equipo de Norte de Santander ha tenido buenas actuaciones en la B y en la Copa Colombia ha dado la sorpresa ya que se coló entre los semifinalistas de la competencia.

Cúcuta llegó a esta instancia luego de eliminar a Once Caldas, Quindío, Real Cartagena, Junior y Medellín y superaron su mejor actuación que fue en 2010 cuando llegaron a cuartos de final.



Ahora, los rojinegros se medirán a Millonarios, actual campeón de la Copa Betplay y de la Liga.



Cúcuta se ilusiona con ganar este torneo, pero habría un problema que impediría su clasificación a una eventual Copa Libertadores (La Copa da cupo a ese torneo internacional).



Y es que de acuerdo al reglamento de Copa, si Cúcuta no asciende y llega a ganar la Copa no podrá ir a la Libertadores.



“Si el equipo campeón de la Copa Betplay DIMAYOR 2023 es un club que NO participa en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2024, no podrá obtener el cupo a competencia internacional, acorde a la reglamentación emitida por CONMEBOL y vigente a la fecha de emisión del presente reglamento”, menciona el reglamento de la Copa en la página de la Dimayor.



De igual manera, el documento agrega que el campeón será merecedor de un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga Betplay DIMAYOR 2023”. Este premio es de 500 millones de pesos.



Finalmente, la Dimayor indica que si Cúcuta gana la Copa, el cupo se dará al equipo que mejor tenga posición en la tabla de la reclasificación de la Liga y no tenga todavía cupo directo a la Libertadores del próximo año.