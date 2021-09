DIM buscará recuperar la confianza y seguir en la Copa frente al Cali

Deportivo Independiente Medellín recibe al Deportivo Cali, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Colombia 2021. Juego a disputarse este jueves, desde las 8:10 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Tras igualar en el juego de ida 2-2, el conjunto antioqueño necesita mejorar en su juego para continuar su camino de cara al tricampeonato. Al frente está el potente equipo vallecaucano que quiere dar el golpe y dejar contra las cuerdas al ‘Bolillo’.

Sin David Loaiza, Miguel Camargo y Kevin Londoño por lesión, con el regreso de Juan Pablo Gallego, la primera convocatoria y posible titular de Leyton Jiménez, el conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez saltará a la cancha del Atanasio con la convicción de imponer su estilo de juego y avanzar a la siguiente fase de la Copa.



Javier Reina confía en que el equipo logre un buen nivel y se imponga frente al conjunto ‘verdiblanco’. “Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro trabajo, lo que estamos construyendo cada día. Esperemos que tengamos un resultado positivo, luciendo lo que hemos desarrollado durante los entrenamientos. Desde cualquier posición que tenga en la cancha debo dar mi mejor esfuerzo para el desarrollo del equipo”, indicó.



Por su parte, el técnico Hernán Darío Gómez habló del rival de este jueves. “Nos hemos enfrentado muchas veces contra ellos, cualquiera es el favorito, el que pase va a ser un gran equipo bien representado en este torneo. Es un equipo muy mandado al ataque que nos puede dar espacios, son muy rápidos, tiene una gran condición física, tiene un gran técnico. Es un partido muy duro. Al técnico del Cali es otro que están acosando, sería muy malo para el fútbol colombiano, porque es un hombre de muchas variantes, que te enseña mucho”.



Además, “debemos jugar más en bloque, de jugar más cortos, de no dejar tanto espacio en la mitad, no ser tan largos y no perder tanto balón. De eso estamos trabajando para corregir durante esta semana”.



Sobre la ausencia de David Loaiza, ‘Bolillo’ expresó que “vamos a suplir la ausencia de David (Loaiza) con jugadores que tengan más manejo de balón. Esperamos reemplazarlos con hombres que no son de su posición, pero que nos ayuden a no ser tan verticales”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportivo Cali



Por Copa Colombia, este es el cuarto enfrentamiento entre Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín, los partidos anteriores fueron en la final de la edición 2019, donde el poderoso se impuso con marcador global de 2-1, empatando 2-2 en Cali y ganando el rojo 2-1 en el Atanasio, sumado al juego de ida por los octavos de final en la Copa Colombia 2021, con empate 2-2. También se dio otros dos enfrentamientos en la Copa Colombia de 1981, pero era otro formato de torneo, en esa ocasión también se impuso Medellín, 3-0 en la ida y 1-1 en la vuelta.



Alineación probable



Deportivo Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Didier Bueno (Leyton Jiménez), Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz, Javier Reina, Vladimir Hernández; Diego Herazo, Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8