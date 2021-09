Se define la Copa Colombia: así se jugarán las semifinales

La Copa BetPlay 2021 está en su recta final y, este jueves, se definen los cuatro equipos semifinalistas de la competencia que da un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores.



El primer equipo clasificado a la semifinal fue Atlético Nacional, el cual igualó la serie contra Santa Fe en el Atanasio Girardot (2-2 en el global) y consiguió su boleto a la siguiente fase tras imponerse en la tanda de los penaltis. Luego, fue el Deportivo Cali el que consiguió el boleto, al imponerse por 1-0 al América de Cali en su estadio. ¡Hay clásico de verdes!



El tercer club en las semis es el Deportes Tolima que derrotó 2-0 a La Equidad en su estadio y espera por el vencedor entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto.

Así se jugarán las semifinales de la Copa BetPlay

Ida



Ganador llave D vs Deportes Tolima

Deportivo Cali vs Atlético Nacional



Vuelta



Deportes Tolima vs. Ganador Llave D

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali