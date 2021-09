América derrotó a Jaguares en los penaltis y avanzó a cuartos de Copa

América de Cali se clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021 al empatar 1-1 ante Jaguares este martes en Montería y vencerlo 5-6 en la tanda de cobros desde el punto penal. En Cali habían igualado, 0-0.

Después de un primer tiempo aceptable en el que tuvo varias opciones para aumentar el resultado a favor, el cuadro escarlata se desdibujó en el complemento ante la reacción del cuadro anfitrión y estuvo cerca de caer en el tiempo de adición. Afortunadamente, Diego Novoa detuvo las ejecuciones de José Luis Lloreda y a Jhon Altamiranda y le dio el paso a la siguiente instancia.



Juan Carlos Osorio hizo 6 cambios respecto a la formación que tuvo ante Santa Fe y nuevamente dependió de lo que hicieran individualidades como Deinner Quiñones, Jeison Lucumí y Adrián Ramos.



En el minuto 4, un remate de Jeison Lucumí que se fue desviado cerca al palo derecho. Después de ese momento la mayor cantidad de acciones ofensivas fueron generadas por el cuadro local, que no fue eficaz.Rodrigo Ureña también sacó un derechazo por la derecha, pero el arquero Pablo Mina envió el balón al tiro de esquina, a los 17.



Fabián Mosquera apareció para Jaguares en una llegada y a continuación fue Adrián Ramos el que remató desviado de zurda sobre los 23, pero a los 25 Deinner Quiñones bajó a recuperar un balón, se asociaron bien Lucumí y Cristian Arrieta, el lateral ganó en velocidad y centró para que Mauricio Gómez le ganara al 14 Jhon Altamiranda y con cabezazo venció a Mina para el 1-0.



Iván Pérez se fue lesionado a los 34 y por él ingresó el venezolano José Marrufo a los 34. Altamiranda se acercó velozmente por la derecha, pero no supo medir el remate ni el centro. Marrufo desperdició un cabezazo en el área tras un servicio de Altamiranda, a los 39.



‘Adriancho’ tuvo la oportunidad en la última jugada del primer tiempo, pero el balón rebotó en un defensor celeste.



El técnico César Torres sacó en el entretiempo a Pablo Rojas por Juan Sinisterra y Eduardo Sosa por John Labastidas, mientras que en América entró Gustavo Carvajal por Luis Paz.



Mauricio Gómez desvió el esférico por la izquierda en una aproximación clara sobre los 3 minutos. En Jaguares fue Eduardo Sosa el que trató de sorprender con un derechazo, pero salió desviado.



Marlon Torres y Carlos Sierra entraron por Cristian Arrieta y Rodrigo Ureña a los 13. Quiñones intentó con un disparo a los 16, que se fue por un lado.



José Luis Lloreda eludió a Jorge Segura, se perfiló por derecha, pero el remate se perdió sobre el palo derecho que custodiaba Diego Novoa, a los 17.



El elenco cordobés mejoró en posesión y cortó los circuitos que por instantes armaba América. Pablo Rojas tiró por encima del horizontal a los 20, cuando tenía todo el panorama.



Émerson Batalla reemplazó a Jeison Lucumí y Maicol Balanta a Wílder Guisao, ambos en el minuto 20. Batalla se internó por izquierda a los 23 luego de superar a Sebastián Salazar, pero el balón pasó desando el vertical derecho.



Gustavo Torres ingresó por Adrián Ramos a los 26, después del gasto hecho por el atacante caucano y para darle un nuevo aire a esa zona.



Con la salida de Luis Paz y Ureña se perdieron totalmente las marcas en la mitad y Jaguares adelantó sus líneas, poniendo en evidencia las falencias de la zaga escarlata.



Una gran jugada colectiva permitió el empate del local a los 36. Lloreda tocó con Pablo Rojas, el balón pegó en Marlon Torres y lo recogió Rojas para definir por encima de la humanidad de Novoa para el 1-1.



Fabián Mosquera metió un centro a los 45 y Rojas no pudo conectar el balón, en una llegada clara del local.



Con el 1-1 los equipos se fueron a la definición desde el punto blanco, donde el equipo rojo salió avante. En Jaguares anotaron Pablo Rojas, Fabián Mosquera, Iván Scarpettay Maicol Balanta, José Marrufo. Diego Novoa les atajó los cobros a José Luis Lloreda y a Jhon Altamiranda –que le pegó mal tras un brinco– sobre el poste izquierdo; en tanto que en América lo hicieron: Gustavo Torres, Kevin Andrade, Deinner Quiñones, Gustavo Carvajal, Diego Novoa y Elvis Mosquera, mientras que Mauricio Gómez desperdició en el horizontal:



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces