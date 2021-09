Ramos, héroe del América en primer clásico de los cuartos de la Copa

América y Deportivo Cali empataron 2-2 este miércoles al en el clásico vallecaucano correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021, en el Pascual Guerrero ante 7.680 personas de las 19.000 que estaban habilitadas para el juego.

Compromiso con múltiples oportunidades para ambos equipos, pero más eficaz el elenco verdiblanco, llave que quedó abierta para definirse la próxima semana en el estadio de Palmaseca y conocer el primer semifinalista del certamen.



El técnico Juan Carlos Osorio presentó la que ha sido su nómina más frecuente en las últimas jornadas, en tanto que Ítalo Cervino, con la asesoría del nuevo técnico, Rafael Dudamel, utilizó su formación titular.



En el periodo inicial las mejores opciones de gol las tuvo el elenco verdiblanco, pero le faltó precisión. Muy mal el local en su zona de contención, dejando enormes espacios que trabajaron los ‘azucareros’. Para el complemento la posesión fue roja gracias a la dinámica y movimientos por ambas bandas de Deinner Quiñones, aunque el equipo sigue confundido y solo la jerarquía de ‘Adriancho’ le hizo salvar un punto en el epílogo del encuentro.



A los 20 segundos un cabezazo desviado de Gustavo Carvajal fue el primer campanazo en el área caleña. Sobre los 3, un tiro libre frontal de Juan Camilo Angulo pasó por encima del horizontal.



Carvajal fue a disputar un balón con Jorge Marsiglia y se lesionó a los 10 minutos. Émerson Batalla lo reemplazó a los 13.



Deinner Quiñonez metió un centro por la derecha, Jorge Segura cabeceó mal y el balón siguió de largo, a los 16.



Cali apareció en una buena jugada colectiva por izquierda a través de Darwin Andrade quien remató, pero el arquero Diego Novoa atajó bien.



Hernán Menosse le cometió falta a Mauricio Gómez y recibió amarilla a los 21. Por su parte, Rodrigo Ureña y Luis Alejandro Paz fueron amonestados a los 24.



Ángelo Rodríguez produjo una buena acción por la izquierda, centró, el rebote lo tompo Vásquez, pero salvó Novoa.



Pero luego Hernán Menosse cabeceó el balón tras un tiro de esquina por derecha y venció a Novoa, que se quedó atornillado al piso. 0-1 a los 29 y tristeza roja.



Mauricio Gómez ensayó con un potente zurdazo y el balón pasó silbando el travesaño, a los 35.



Vásquez tuvo para aumentar la ventaja a los 37, pero su disparo ante Novoa no contó con potencia.



Deinner también intentó con un zurdazo que se perdió cerca al vertical derecho.



La defensa del América estaba mal parada, ‘Teo’ le dejó el balón a Vásquez frente al área, aunque el remate del cartagenero se fue desviado, a los 39.



Sobre los 41 Luis Paz le mete un servicio a Adrián Ramos, quien en el área estiró la pierna izquierda, el arquero De Amores lo derribó y el árbitro Bismarks Santiago dio penalti. Cobró el mismo Ramos y después de que el uruguayo diera rebote en el horizontal lo empujó de zurda para el 1-1 a los 43.



Carlos Sierra ingresó por Rodrigo Ureña en el inicio del segundo tiempo, pero su presencia poco se notó en terreno rival.



Andrés Colorado y Andrés Balanta entraron por Jhojan Valencia y Carlos Robles a los 11 minutos.



Cali se puso en ventaja a los 14 luego que Ángelo Rodríguez habilitara en el área a Teófilo Gutiérrez y el delantero atlanticense apenas tocara el balón para el 1-2.



Batalla pudo igualar dos minutos después, pero Marsiglia evitó que el balón siguiera hacia el pórtico.



Gustavo Torres remplazó a Luis Paz a los 20. En ese instante el partido era de ida y vuelta, pero en los rojos no contaron con claridad para anotar.



Gastón Rodríguez también salió lesionado y Kevin Velasco lo suplió a los 24.



Los jugadores de América reclamaron una mano de Andrade en el área tras centro de Gómez, pero el árbitro Santiago no dio el penalti a los 31.



Michael Ortega y Andrés Arroyo entraron en Cali por Vásquez y Teófilo Gutiérrez a los 32.



Un centro desde la izquierda y luego un cabezazo de Adrián Ramos chocó contra el vertical derecho a los 33.



Batalla sigue sin tomar las mejores decisiones en el área y a los 40 desperdició ante De Amores lo que pudo ser el empate. Deinner también ensayó a los 43 y el arquero adversario que quedó con el balón.



Andrés Balanta perdió una pelota en la salida, le quedó a Adrián Ramos que sacó un furibundo derechazo en diagonal a los 44, el balón rozó sutilmente en la cabeza de Marsiglia y se metió sobre el palo izquierdo a media altura para el 2-2, justo por lo que habían hecho los ‘diablos’.



Así terminó un nuevo clásico vallecaucano, el primero de tres consecutivos en una semana. Cali ratificó la importancia de tener a ‘Teo’ y América la capacidad anotadora de Adrián Ramos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces