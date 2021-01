Nacional enfrenta a su ‘bestia negra’: Tolima por Copa Colombia

Atlético Nacional visita este jueves al Deportes Tolima, desde las 3:15 de la tarde, por los cuartos de final en la Copa Colombia 2020. Luego de arrancar con el pie derecho en la Liga frente a Santa Fe, los verdolagas buscarán avanzar de fase, frente a un conjunto ‘pijao’ que quiere seguir siendo una piedra en el zapato de los antioqueños e ilusionarse con el segundo título.



Una semana después de haberse pactado este duelo, antioqueños y tolimenses se miden frente a frente por un lugar en semifinales. Con varias novedades, el conjunto antioqueño viajó el miércoles en la tarde a Ibagué. Jarlan Barrera superó el covid-19 y está entre los concentrados, mientras que Hayen Palacios, Sebastián Gómez, Tomás Ángel y Yerson Candelo están ausentes.



Alexandre Guimarães indicó que “Nacional tenía desde el 28 de noviembre que no competía de manera oficial y la capacidad de adaptación de enfrentar al subcampeón, con una base de hace más de un año, saco la entrega de los jugadores y el equipo hizo el esfuerzo para hacer un juego competitivo. Para nosotros es un partido de cuartos de final de Copa, sin importar el rival. El ruido que se haga afuera, no es nuestro tema de atención. Sabemos que encontraremos un rival muy fuerte, muy físico y debemos encontrar las situaciones necesarias para ganar y clasificar”.



Por su parte, Brayan Córdoba precisó que “este partido es muy importante, Nacional es una institución grande y afrontaremos esta serie como una final. Queremos ganar esta Copa y arrancar el año con el pie derecho. Tolima es un equipo muy fuerte en las transiciones, si logramos taponarles esas salidas, podremos marcar diferencia y tener opciones de ganar esta llave”.



El técnico Guimarães resaltó que "estamos pensando en sacar el partido adelante en los 94, 95, 96 minutos. Hemos ensayado penales y tenemos claros los posibles cobradores, esperamos no llegar a esa instancia y sacar el partido adelante. Pero tenemos confianza en Aldair Quintana en estos cobros”.



Además, “lo más sano es tener partidos a muerte súbita, con esto los equipos se entregan en cada juego porque ya no hay vuelta atrás. Siempre he estado a favor”.



Datos entre Deportes Tolima y Atlético Nacional

Deportes Tolima y Atlético Nacional, se han enfrentado en seis ocasiones por Copa Colombia, los ‘pijaos’ ganaron dos, frente a dos de los verdolagas y dos empates. En cuanto a goles marcados, el conjunto de Ibagué anotó ocho goles, frente a siete de Nacional.

Alineación probable

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Yerson Mosquera, Nicolás Hernández, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade; Neyder Moreno, Vladimir Hernández, Jefferson Duque.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 3:15 p.m.



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



TV: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8