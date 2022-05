¡Volvió el calvario de Santa Fe! Expulsión y con diez se descompensó

Independiente Santa Fe tuvo un buen desempeño durante 80 minutos en los cuales intentó atacar, pero se topó con una muralla uruguaya como Mario Sebastián Viera que atajó de todo. Los últimos diez minutos, con la expulsión de Harold Rivera pecaron con errores enormes que le permitieron a Junior abrir el marcador y encaminar la serie.

En FUTBOLRED analizamos la derrota y eliminación de Santa Fe:

Aprovechó el estado del gramado: desde el primer minuto, Matías Mier lo tuvo claro: jugar con el campo de juego lluvioso y mojado. Con la característica del uruguayo, buscó vulnerar el arco de su compatriota con remates lejanos que se fueron desviados y atajadas de Sebastián Viera que lució a la perfección.

Se resguardó con nómina mixta: una equivocación enorme de Grigori Méndez sin tener todavía nada definido en su clasificación a los cuadrangulares, ¿por qué no pelear las dos clasificaciones? Leandro Castellanos cedió su puesto a José Silva, que no tuvo muchos problemas, pero en jugadas se le notó su inseguridad cortando un centro de Fredy Hinestroza que le dejó la opción a Edwuin Cetré de abrir el marcador, y en el gol pudo haber salido de su pórtico a cortar.

Santiago Tamayo jugó por la derecha, en donde no aparecía en la convocatoria Edwin Herrera. Carlos Sánchez no fue convocado y estuvo en la tribuna dejando su lugar para Leonardo Pico de muy pocos minutos jugados. Fernando Coniglio fue titular por encima de Wilson Morelo, que seguramente será inicialista contra Once Caldas. Tampoco entró a la lista Neyder Moreno que ha mostrado buenas sensaciones en los últimos encuentros ligueros. En fin, prefirió dejar sus mejores cartas para luchar por la Liga BetPlay.

Con la obligación, no se rindió: Santa Fe manejó los hilos del compromiso en gran parte de los 90 minutos. Pudo abrir el marcador rápidamente aprovechando los remates lejanos de Matías Mier y aprovechando el desorden en la medular de Junior de Barranquilla. Sebastián Viera despejó de todo salvando los ceros en el marcador.

Se toparon con un guardián como Sebastián Viera que ahuyentó el peligro en la mayoría del encuentro. Buscaron incesantemente romper los ceros con esa obligación que tenían en casa.

Fernando Coniglio buenas sensaciones: la primera parte Coniglio tuvo grandes pasajes con el balón metiéndose entre los dos centrales del Junior, Jorge Arias y Daniel Rosero y asociándose con Matías Mier y Jhon Velásquez que fueron los enlaces. Tuvo una jugada individual en la línea de fondo centrando y la zaga defensiva visitante despejó. Posteriormente tuvo un remate al frente de Sebastián Viera que atajó.

Matías Mier, la figura: sacando a Mario Sebastián Viera que fue elegido el jugador del partido, Matías se encargó de ser el eje central por donde Santa Fe transitaba la pelota. Sus remates fueron importantes, y sus ejecuciones también. Pecó de egoísta en algunos tiros libres lejanos con el arco siempre en su cabeza.

Volvió la expulsión: con cinco minutos en cancha, Harold Rivera se ganó la primera amarilla. Solo pudo estar ocho minutos en el terreno de juego por otra infracción ayudando en labores defensivas cortando el contragolpe de Luis González. Segunda amarilla y a partir de esa tarjeta roja, Santa Fe se descompensó completamente. Junior se volcó al ataque y encontró el único gol del partido.