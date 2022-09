¡Siguen vivos! Farah y Cabal mantienen la ilusión del US Open

Michael Venus y Tim Puetz fueron los encargados de poner contra las cuerdas a los doblistas colombianos. Este lunes en una de las canchas principales del US Open, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal sellaron un pálido juego en octavos de final de Nueva York.

Comenzó muy parejo el encuentro, Cabal tuvo un buen juego de saque y logró imponer el servicio, desafortunadamente la dupla conformada por el neozelandés y el alemán lograron quebrar; con el saque a su favor se consolidaron con un 4-1 en 27 minutos de juego. Parecía estar todo controlado contra la pareja colombiana, sin embargo Farah con su saque y Cabal desde la malla obligaron a replantear la manga, con un 6 iguales se fueron al tiebreak, allí los latinos cometieron errores que no les permitió pelear por el set: 6-7.



Para la segunda etapa la lluvia fue la protagonista, los colombianos sumaron su saque en el resultado, por poco quiebran al rival, pero en el 1-1 la lluvia suspendió el encuentro. Tardó casi 40 minutos en volver a reanudarse el encuentro. A su regreso los colombianos apretaron el acelerador, la necesidad de igualar el marcador se vio en el entusiasmo por buscar ganar el segundo set, en el 5-4 consiguieron el punto de quiebre, el alemán al saque cometió un par de errores que lo dejaron al descubierto, los cafeteros se llevaron la segunda manga.



Cada vez que un colombiano tocó alguna de las canchas del US Open 2022 se sintió el a´poyo del público, este encuentro por octavos de final no fue la excepción. La pelota de quiebre llegó, el 3-1 fue un embrión anímico para los cafeteros, un punto con el que se acercaban al sueño de los cuartos de final: 4-1. Con este resultado los cafeteros tuvieron que esperar a su servicio para celebrar una gran victoria, de casi 100 dólares (97 mil dólares de premio por alcanzar los cuartos).