Puente de Reyes: así serán los planes Éxodo y Retorno para la jornada

Este jueves, el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía comunicaron el operativo que se dará durante el Puente de Reyes en donde se espera la entrada y salida de gran cantidad de vehículos.



Para esta ocasión, el ministro Guillermo Reyes, aseguró que se decidió unificar el Pico y Placa regional para la entrada a Bogotá. Es decir, que tanto la entrada por Soacha como otras tendrán los mismos horarios.



Para el festivo, quienes ingresan a Bogotá entre las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos de placa pares mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. entrarán los que tengan placa impar.

Para las vías más concurridas estas serán las medidas durante el Puente de Reyes:



Vía Tunja-Bogotá: desde el puente del común o La Caro y hasta la calle 170 por la carrera séptima habrá reversible desde las 2:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.



Vía Villavicencio-Bogotá: el lunes festivo de las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 de la noche habrá reversible desde Peaje Pipiral hasta entrada a Bogotá.



Vía Anapoima-Bogotá: desde el viernes 6 de enero durante el plan éxodo habrá reversible desde las 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. entre el Peaje del Mondoñedo hasta km 33, cerca del ingreso de Apulo.



Por su parte, para esta vía el plan Retorno estará habilitado hasta el martes en donde habrá reversible entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. de la noche del lunes desde Apulo hasta Mosquera.



Vía Bogotá-Girardot: Durante el Puente se garantizó que no va a haber obras especialmente en el kilómetro 83 donde se llevan a cabo las intervenciones más importantes



Por su parte, se habilitará reversible desde Fusagasugá a Bogotá de 12:00 del mediodía hasta las 10 de la noche, por lo que habrá hasta 5 carriles habilitados y no habrá salida por el sur del país.



Cabe señalar que las autoridades proyectaron que circularán hasta 4.335.000 millones de vehículos nacionalmente y de los cuales 1.100.000 serán en Cundinamarca y más de 500.000 en Bogotá.