¿Se perdió los Premios Óscar? Esta es la lista de ganadores

"Nomadland" confirmó su aura de favorita y triunfó en los Óscar de la pandemia, donde esta poética reflexión sobre la crisis del capitalismo se llevó el premio de mejor película y con la que hicieron historia su directora, la china Chloé Zhao, y su protagonista, Frances McDormand. Zhao se convirtió en la segunda mujer en 93 ediciones de los Óscar en ganar el galardón a la mejor dirección.

Por su parte, McDormand se anotó su tercera estatuilla como mejor actriz tras "Fargo" (1996) y "Tres anuncios en las afueras" (2017). Anthony Hopkins ganó el galardón al mejor actor por "El padre" y la cantante H.E.R. se llevó el de la mejor canción por su tema "Fight for You", mientras "Soul" logró los de mejor película de animación y mejor banda sonora, y la danesa "Otra ronda" la de mejor película extranjera. El español Sergio López-Rivera consiguió el Óscar al mejor maquillaje por su trabajo en el filme "La madre del blues".

Sudáfrica celebra con "My Octopus Teacher"

Sudáfrica amaneció celebrando la victoria lograda de madrugada en los Óscar por el filme "My Octopus Teacher" ("Lo que el pulpo me enseñó"), convertido en el primer documental sudafricano en lograr la preciada estatuilla. "Felicidades de nuevo al equipo de producción de 'My Octopus Teacher' por ganar 'Mejor Largometraje Documental'en los Óscar. El documental ha abierto una ventana a la belleza natural y a la diversidad de los océanos y ecosistemas marinos de Sudáfrica", destacó este lunes el presidente del país, Cyril Ramaphosa, a través de Twitter.

Anthony Hopkins, de asesino caníbal a frágil anciano

Anthony Hopkins, verdadera leyenda del séptimo arte, se transforma hábilmente para ofrecer interpretaciones memorables, la de un asesino caníbal, un papa emérito o el presidente de Estados Unidos. Pero fue su rol de frágil anciano el que le valió su segundo Óscar.



Hopkins, quien a los 83 años es el actor de mayor edad en ganar un Óscar competitivo, superó al fallecido Chadwick Boseman, cuyo papel en "La madre del blues" le valió un Globo de Oro póstumo tras su muerte de cáncer a los 43 años.

Ganadores

Mejor película: Nomadland



Mejor dirección: Chloé Zhao - Nomadland



Mejor actriz protagonista: Frances McDormand - Nomadland



Mejor actor protagonista: Anthony Hopkins - "El padre"



Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Youn - Minari



Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya - "Judas y el mesías negro"



Mejor guion original: Emerald Fennell - Promising Young Woman ("Hermosa venganza" o Una joven prometedora")



Mejor guion adaptado: Christopher Hampton, Florian Zeller - "El padre"



Mejor película internacional: Another Round ("Una ronda más") - Dinamarca



Mejor película animada: Soul - Dana Murray y Pete Docter



Mejor largometraje documental: My Octopus Teacher ("Mi maestro el pulpo") - Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster



Mejor dirección de fotografía: Erik Messerschmidt - Mank



Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale - Mank



Mejor banda sonora: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste



Mejor canción original: Fight for you, de "Judas y el mesías negro" - H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas



Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen - "El sonido del metal"



Mejor maquillaje y peluquería: Sergio López Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson - "La madre del blues"



Mejor vestuario: Ann Roth - "La madre del blues"



Mejor sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Blath - "El sonido del metal"



Mejor corto de acción: Two Distant Strangers - Travon Free y Martin Desmond Roe



Mejor corto animado: If Anything Happens I Love You - Will McCormack y Michael Govier



Mejor corto documental: Colette - Anthony Giacchino y Alice Doyard



Mejores efectos visuales: Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher