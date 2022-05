¡Por su cuarto anillo de campeonato! Curry, por el título de la NBA

Los Golden State Warriors, con doble-doble de Steph Curry (31 puntos y once asistencias) y Andrew Wiggins (27 puntos y once rebotes), triunfaron este domingo por 109-100 en el campo de los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic, quien metió 40 puntos, y tomaron una ventaja de 3-0 en las finales del Oeste. Nunca en la historia de la NBA un equipo ha podido remontar una serie de 'playoffs' tras ir perdiendo 0-3 y los Warriors están a un solo partido de volver a jugar las Finales de la NBA.

Curry superó los 30 puntos por 47 vez en su carrera en 'playoffs' y enseñó el camino a su equipo, apoyado por los 27 de un Wiggins que selló un tremendo mate con una mano por encima de Doncic que puso cuesta abajo la victoria en el cuarto período, cuando los Mavs lo daban todo en busca de la remontada.

DONCIC SUPERA A NOWITZKI

Los Warriors frustraron una nueva monumental actuación ofensiva de Doncic, quien suma ya ocho partidos en 'playoffs' con más de cuarenta puntos y dejó atrás la marca del alemán Dirk Nowitzki, leyenda de los Mavs, presente en el estadio. Sin embargo, Nowitzki registró seis victorias y una sola derrota cuando superó esa barrera, mientras que Doncic tiene un balance de 2-6.



Doncic y Curry no tardaron en ser protagonistas liderando a sus respectivos equipos, en un buen arranque de los Warriors, que tuvieron una tempranera ventaja de doce puntos en el 19-7, antes de que el esloveno levantara la voz y ayudara a recortar el margen hasta las tres unidades al final del primer período, con un maravilloso triple sobre la bocina. Los Mavs, empujados por su público, completaron su remontada con un contundente arranque en el segundo cuarto (16-6) para ponerse por delante 38-31, pero en ese momento volvió a aparecer Curry con unos triples contundentes que permitieron a los Warriors llegar líderes al descanso, con un 48-47 en el luminoso.

CURRY EMPIEZA EL FESTIVAL

Steph llevaba ya tres triples al descanso, mientras que en los Mavs Doncic sumaba quince con siete rebotes, apoyado por los doce de Jalen Brunson y los once de Spencer Dinwiddie. El equipo de Steve Kerr construyó sus triunfos ante los Mavs con unos brillantes terceros períodos y la historia no cambió en el American Airlines Center, con otro parcial de 30-21 al ritmo de Curry.



Firmó otros once puntos, con dos de tres en triples, ante unos Mavericks en los que Doncic solo tuvo un dos de cinco en tiros y los Warriors incrementaron su margen hasta el 78-68. También fue valiosa la aportación de Draymond Green, quien pese a tener problemas de faltas, ya cuatro en el tercer período, anotó cuatro puntos y repartió tres excelentes asistencias en el período.

WIGGINS ENSEÑA SU PODERÍO

Lo dio todo Doncic en el intento de evitar la derrota de los Mavericks, pero a sus grandes jugadas ofensivas los Warriors respondieron a base de triples de Curry y Thompson, y con un Wiggins que regaló la imagen de la noche. Conectó un tremendo mate por encima de Doncic que dejó boquiabierto al American Airlines Center y que mantuvo los diez puntos de margen (93-83).



Doncic alcanzó los cuarenta puntos con unas magistrales jugadas y dio a Dinwiddie la asistencia para el triple del 99-104 que devolvió esperanzas a su equipo, pero segundos después fue Poole quien conectó el tiro de tres puntos que sentenciaría el choque.



Por delante 3-0 en la serie, los Warriors jugarán ante Dallas este martes con la posibilidad de sentenciar la serie y sellar el billete para las Finales, contra el ganador del Boston Celtics-Miami Heat. En las 146 ocasiones en las que un equipo estuvo por delante 3-0 en una serie de 'playoffs', siempre acabó avanzando de ronda.







EFE