!Prográmese con los estrenos de Netflix: series y películas!

La plataforma de Steraming, Netflix reveló cuáles serán los contenidos que llegarán en abril. Nuevas temporadas de producciones para el público latinoamericano, más anime y varios contenidos originales.

Series

Luis Miguel - La serie: Temporada 2 Sombra y hueso

La Serpiente

Dinero fácil: La serie

¡Papá, deja de avergonzarme!

El inocente

Grita, te estamos filmando

Cuestión de boda o muerte

Lugares muertos

Sexify

The Circle: EE. UU.

Chichipatos: Temporada 2

¿Por qué eres así?

El amor es la meta

Amor en la ciudad

Mascotas estrellas

El panadero y la belleza: Temporada 1

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 3 y 4

Falsa identidad: Temporada 2

Thumbnail.

Películas

Corre

Hasta el cielo

Fuerza Trueno

Cowboys de Filadelfia

Amor y monstruos

Te veo

Dime cuando tú

Sospecha mortal

La apariencia de las cosas

Tersanjung: La película

Madame Curie

La fuerza de la naturaleza

Pasajero inesperado

Solo di que sí

Y mañana el mundo entero

La lista de Schindler

El amanecer de los muertos

Atrápame si puedes

El mundo perdido: Parque Jurásico

Patch Adams

El primer hombre en la Luna

Everest

Mujercitas

Pánico y locura en Las Vegas

Rudo y Cursi: La vida es un volado.

Documentales y especiales



Andes mágicos: Temporada 2

Historias de armario

Mi amor: Seis grandes historias de amor

¿Por qué me mataron?

Dolly Parton: A MusiCares Tribute

Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo

Guía Headspace para el buen dormir

La vida a color con David Attenborough

Héroes: Silencio y rock & roll

Prejuicio cifrado

Secretos de los grandes castillos británicos: Temporada 1.

Anime



De yakuza a amo de casa

Yasuke

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

JoJo's Bizarre Adventure: Sangre fantasma/Tendencia de batalla.

Niños y familia



Reunión familiar: Parte 3

Los héroes del apocalipsis: ¡Felices días finales!

Mighty Express: Temporada 3

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 4

Arlo, el chico caimán

La familia Mitchell vs. las máquinas

Izzy y los koalas: Temporada 2

Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 4

Shrek 1 y 2

Los pequeños traviesos

Los Picapiedra