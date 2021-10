¿Segunda dosis de Moderna? Llegaron nuevas vacunas a Colombia

El país recibió 840.000 nuevas dosis de vacunas contra el covid-19, que servirán para continuar impulsando el Plan Nacional de Vacunación y con el desafío de recuperar los ritmos de vacunación diarios y alcanzar las metas previstas.



El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, aseguró que se destinarán para primeras dosis para personas de 12 años y más, segundas dosis y dosis de refuerzo de personas de 70 y más años que opten por este biológico.



"Continuamos con el Plan Nacional de Vacunación, que ya alcanza al 70 % de las personas de 12 años y más, pero nos queda 1 de cada 3 colombianos por vacunar", manifestó el viceministro.



Asimismo, indicó que el grupo poblacional en el que menos avance de vacunación contra el covid se tiene es el de 12 a 29 años, en el cual solo se alcanza el 48 % de los esquemas.



"Es el grupo con menores coberturas. Si bien los riesgos son menores, no quiere decir que no existan; tienen riesgo de enfermedad severa, pero lo más importante es el riesgo de transmitir a otras personas en su núcleo familiar, en sus entornos; no hay razón para no vacunarnos", añadió Moscoso.



Por otra parte, Moscoso indicó que con este nuevo lote el país completa en territorio 59.689.624 dosis de vacunas de todos los laboratorios, incluyendo negociación bilateral, Mecanismo COVAX, donaciones y las adquiridas por el sector privado.