Megan Fox negó que Machine Gun Kelly le fuera infiel

La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly está en su punto más bajo. De hecho, los rumores de su separación se han hecho más fuerte.



No obstante, la actriz reabrió su cuenta de Instagram, luego de unos días en donde la tenía cerrada, y allí aclaró que el motivo de la ruptura no tiene nada que ver con que hubiese alguien más en medio de la relación.



Este rumor se da principalmente luego de que la actriz publicara un video de carta en llamas acompañado de la frase: "puedes saborear la deshonestidad. Está en tu aliento", letra de la canción ‘Pray You Catch Me’ de Beyoncé.

Este detalle abrió esa posibilidad de infidelidad, pero Fox aclaró que no es la causa de su presunta ruptura con su pareja.



"No ha habido interferencias de terceros en esta relación de ningún tipo. Eso incluye, entre otros, humanos reales, DM, bots de IA o demonios súcubos. Si bien odio robarte la posibilidad de publicar noticias aleatorias sin fundamento que ChatGPT habría escrito con mucha más precisión, debes dejar que esta historia muera y dejar en paz a todas estas personas inocentes ahora".



De esta manera, se pone fin a los rumores sobre que la infidelidad de Machine Gun Kelly fue con la guitarrista británica Sophie Lloyd quien hace parte de la banda del artista desde mayo de 2022.



Por su parte, aunque no reveló si sigue con Machine Gun Kelly, la revista ‘People’ reveló que Megan Fox y el cantante estarían hablando para tratar de resolver las cosas.



“Ella nunca ha sido una persona para tener citas casuales, está con él porque cree que es una relación a largo plazo. No va a solo rendirse con su relación”, dijo una fuente al medio anteriormente citado.