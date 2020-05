Así será la segunda entrega de los subsidios de Ingreso Solidario

Desde este jueves, miles de colombianos empezaron a recibir el desembolso del programa Ingreso Solidario. Según dio a conocer el Departamento Nacional de Planeación esta entrega se hará en dos momentos diferentes según las condiciones de cada ciudadano.

Cabe recordar que el gobierno está otorgando 160.00 pesos a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad y que no reciben ninguna otra ayuda social del estado.

El primer momento de esta entrega se hará a las personas que están bancarizadas por alguna de las 21 entidades financieras que realizaron ese pago en la primera fase. Desde este 21 de mayo hasta el 28 de mayo se estarán entregando estas ayudas económicas.

Los otros beneficiarios del programa Ingreso Solidario serán quienes no estaban bancarizados. Esta fase comenzará el 22 de mayo y ayudará a 707.841 personas que no tenían una cuenta. A estas personas les llegará 320.000 pesos, el equivalente a los dos abonos que el gobierno nacional tiene previsto dar a estar personas.

Las personas que fueron beneficiadas con el Programa de Ingreso Solidario también pueden actualizar su número de celular en la página ingresosolidario.dnp.gov.co o llamando al call center 01 8000 12 87 70, esto servirá para mantenerse al tanto de la información que sea otorgada por el gobierno nacional.

Además, las personas que cuentan con los monederos digitales como Movii, Daviplata, Nequi o Ahorro a la Mano, podrán descargar esta aplicación gratis en su celular y recibir el subsidio mediante abono sin salir de casa.

Las personas que no cuenten con ninguna de estas dos opciones, deberán esperar a que el gobierno gire el dinero a las alcadías de los municipios y zonas rurales más apartadas del centro de Colombia para retirarlas entre el 26 de mayo y el 11 de junio, aunque otras podrán ser retiradas en el Banco Agrario. En bancoagrario.gov.co podrán verificar la sucursal en la que será pagado este dinero.

Si usted no sabe si es beneficiario o no del programa Ingreso Solidario, puede acceder a ingresosolidario.dnp.gov.co y con el número de cédula consultar si hace parte o no de este grupo.