Se conoció la sede de los Juegos Bolivarianos 2025

Con presencia del presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado, se celebró en el hotel Sheraton de Guayaquil, Ecuador, la Asamblea General Ordinaria de la Organización Deportiva Bolivariana en donde se eligieron las sedes de las próximas justas

La Asamblea se inició con una muestra artística de bienvenida, ofrecida por la Empresa Pública Municipal de Turismo, Guayaquil es mi Destino, que estuvo llena de bailes típicos y una orquesta en vivo, la cual hizo sonar las notas del himno nacional de Ecuador. Acto seguido, el presidente Baltazar Medina dio la apertura a la reunión y se aprobó el acta de la Asamblea realizada en Valledupar.



Luego el turno fue para el tesorero José Álvarez, quien puso a consideración de la asamblea los gastos y presupuesto de la organización. Posteriormente, el turno fue para los coordinadores de las comisiones Giorgio Alberti, de la técnica y Iván Bermeo de la Comisión de desarrollo deportivo. También se presentaron los informes de los Comités Organizadores de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre y los XIX Juegos Valledupar 2022.



El Comité Olímpico de Ecuador postuló a Guayaquil, como ciudad sede de los XX Juegos Bolivarianos 2025, y el Comité Olímpico de Perú presentó a Ayacucho como epicentro de los primeros Juegos Bolivarianos con deportes que no están incluidos en el programa olímpico. Por unanimidad, la Asamblea aprobó a Guayaquil, como ciudad sede de los XX Juegos Bolivarianos 2025 y a la ciudad peruana como sede de los Juegos del 2024.



“Lo tenemos todo planificado, es necesario pulir ciertos imprevistos, en referencia a infraestructura. Lo primero que haremos es conformar un Comité Organizador, que a su vez tendrá unos sub comités, que se encargaran al detalle del desarrollo de las justas. Expresó Jorge Delgado, presidente del COE. Las autoridades ecuatorianas en cabeza de Sebastián Palacios, Ministro del Deporte del Ecuador, entregaron a la Organización Bolivariana un libro con todos los detalles del país y de lo que serán las próximas justas bolivarianas Guayaquil 2024, a su vez recibieron recomendaciones de la asamblea.



Finalmente, la ciudad de Ayacucho fue elegida como epicentro de los primeros Juegos Bolivarianos 2024 del 6 al 15 de diciembre. “Juegos Bolivarianos Para Todos Ayacucho 2024”, será el lema de estas justas, que tendrán deportes no incluidos en el programa olímpico.





Información de la oficina de prensa del Comité Olímpico Colombiano.