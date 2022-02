¡A recuperar el trono! Mercedes presenta su auto de F1 modelo 2022

El equipo Mercedes-AMG Petronas ha desvelado este viernes el nuevo W13, el bólido con el que tratará de recuperar el título mundial de Fórmula Uno que la pasada temporada el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrebató al británico Lewis Hamilton.

Mercedes presenta una nueva pareja de pilotos, ya que junto a Hamilton estará su compatriota George Russell, que ha relevado al finlandés Valtteri Bottas, así como el regreso de la 'plata' y cambios importantes en el chasis y la unidad de potencia para adaptarse a la modificación del reglamento técnico más importante. Según la escudería, el W13 es nuevo en un 98%. El coche del equipo para 2022 se llamará "Mercedes-AMG F1 W13 E Performance".



Es el decimotercer coche construido por el equipo de trabajo de la escudería desde que regresó a la Fórmula Uno en 2010. La etiqueta de tecnología "E Performance" significa la continua y estrecha colaboración entre el equipo y Mercedes-AMG, con la etiqueta que aparece en todos los nuevos coches híbridos de rendimiento de AMG. Los cambios en el reglamento técnico para 2022, cuya introducción se retrasó un año mientras la Fórmula Uno sufría también la pandemia de la covid-19, "representan un cambio fundamental en las normas de diseño y uno de los mayores cambios reglamentarios que ha visto el deporte", indica Mercedes.



"En cuanto al chasis, los cambios son enormes", dijo Mike Elliott, director técnico del equipo. "No hemos tenido un cambio tan grande como éste en mi carrera. Creo que hay tres aspectos: en primer lugar, la forma en que se elabora el reglamento es muy diferente, en particular para la aerodinámica, y eso tiene un gran impacto. En segundo lugar, lo que intentan conseguir con la aerodinámica significa que los coches tienen una forma fundamentalmente diferente. En tercer lugar, es la primera vez que se intenta un cambio tan grande con un límite de costes", apuntó.



El volante del W13 es el único elemento que se mantiene de su predecesor. El resto se ha modificado. "A los ingenieros les encantan los retos y, por tanto, es una oportunidad fantástica para hacer algo nuevo. En el mundo de la aerodinámica, normalmente se persiguen pequeños detalles, pero con los grandes cambios en el reglamento, las ganancias han llegado en grandes apartados, lo que es bastante satisfactorio", explicó Elliott.



"Por otro lado, hemos tenido un periodo de éxito, ganando los últimos ocho títulos de constructores, y esto es un reinicio. Todos los equipos han empezado de cero con el modelo proporcionado por la F1 y no puedes trasladar los beneficios o arreglar los problemas del coche del año pasado, así que todo el mundo ha empezado este viaje al mismo nivel", añadió. Una diferencia notable en los coches de 2022 serán las nuevas llantas de 18 pulgadas, que sustituyen a las anteriores de 13 pulgadas. A juicio de Elliott por lo visto en las pruebas a finales del año pasado es que "el neumático ayudará a mejorar las carreras, no se sobrecalentará tanto y será más fácil de gestionar".



También destaca Mercedes que "se han cambiado más piezas para la Unidad de Potencia de 2022 que en cualquier otra modificación anterior desde la introducción de los V6 Turbos en 2014" así como un rediseño completo del chasis para aprovechar al máximo la normativa y la introducción regulada del combustible E10 (mezcla un 10% de etanol con un 90% de combustible fósil) que ha supuesto una gran exigencia para el equipo de ingeniería de Brixworth que ha trabajado con Petronas. "Desde que se empezó a trabajar en el W13 he visto un entusiasmo en los miembros del equipo como nunca antes", señaló Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG Petronas F1 Team, quien apuntó que a finales de año, cuando el proyecto de construcción del coche se completó se vio una profunda pasión en toda la organización, no sólo en el ámbito técnico, sino en las bases en Brackley y Brixworth que tenían la mentalidad de poderlo hacer".

"Lo hicimos bastante bien durante el último gran cambio reglamentario hacia la era híbrida y tuvimos un buen rendimiento cuando pasamos de los coches estrechos a los anchos en 2017. Aunque tenemos un buen historial, mi mensaje es claro: no podemos confiarnos por el éxito pasado para el rendimiento de este año, pero podemos confiar en nuestra gente, nuestra cultura, nuestra estructura y nuestra mentalidad para hacer el mejor trabajo posible para 2022", añadió. Wolff, así mismo, aseguró que nunca ha visto "tan decidido" a Hamilton para tratar de lograr su octava corona. "Es el mejor piloto del mundo y le acompaña uno de los más brillantes y prometedores de su generación. No tengo ninguna duda de que podemos crear un entorno de colaboración entre ambos para desarrollar este nuevo coche. Será esencial, al tiempo que mantenemos una sana competencia que les motivará a ellos y al equipo en general", afirmó.







