Llega el glamour de Montecarlo: Hora y dónde ver el GP de Mónaco 

El mexicano Checo Pérez, piloto de Oracle Red Bull, no dudó al calificar la Q3 del sábado en Mónaco como "casi definitiva", mientras que su compañero el neerlandés Max Verstappen dijo del GP del Principado que "¡es una locura!". La transmisión será de Star +.

"Mónaco es uno de los fines de semana más especiales de la temporada, especialmente la Q3 del sábado. La calificación puede volverse muy intensa allí porque sabes que el 99 por ciento de tu resultado se logra el sábado", dijo Checo Pérez en declaraciones remitidas.



"Me encanta la pista, es genial, no puedes cometer un error en Mónaco porque si lo haces, normalmente, es muy costoso. La última vez que salimos en Mónaco siempre es irrelevante porque cada fin de semana en Mónaco es único, creo que la atmósfera y la historia también se suman a eso", añadió el mexicano.



Verstappen, líder de la clasificación de pilotos tras 6 carreras, comparte la opinión con su compañero. "Mónaco siempre es un fin de semana ajetreado pero especial. La clasificación es crítica, la pista es muy antigua y estrecha, tu ritmo cardíaco se dispara, ¡es una locura! Tenemos que estar constantemente al límite, es una pista bastante loca", comentó. "Mi historial de carreras en Mónaco no es tan bueno, por eso cuando gané el año pasado fue un gran alivio", finalizó Max Verstappen.

Horarios del Gran Premio de Mónaco de F1 2022:

Viernes 27 de mayo:

Entrenamientos libres 1: 7:00 a. m.

Entrenamientos libres 2: 10:00 a. m.



Sábado 28 de mayo:

Entrenamientos libres 3: 6:00 a. m.

Clasificación: 9:00 a. m.



Domingo 29 de mayo:

Carrera: 8:00 p. m. (78 vueltas)





