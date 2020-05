Positivos de covid-19 fuera de casa, pagarán multa económica en Cali

Durante estas dos semanas de funcionamiento, el equipo Caza covid visitó más de 40 pacientes que dieron positivo para covid-19, verificando su estado y el cumplimiento del cerco epidemiológico, para evitar la propagación de la enfermedad.

Este equipo se encarga de monitorear diariamente a los pacientes positivos para esta enfermedad, a través de un aplicativo. A estos se les hace seguimiento para verificar que cumplan con el cerco epidemiológico.



El subsecretario de Inspección Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet Rodríguez, explicó cómo funciona este dispositivo. “Cuando el aplicativo nos da alerta que una persona está incumpliendo con el aislamiento y sale de su hogar, se activa el equipo covid-19 y vamos tras la pista de ese sujeto, ya que está incumpliendo la norma y las medidas de seguridad, poniendo en riesgo a la comunidad”.



Según informó el funcionario, con esta alerta se despliega un dispositivo para dar con la persona y de ser encontrada fuera de su hogar, se conduce ante las autoridades, se hace acreedora a una multa por valor de $936.000 y se le reporta ante la Fiscalía General de la Nación para que se le inicie un proceso penal.



Finalmente, el llamado de la Alcaldía de Santiago de Cali es a cumplir con el protocolo de bioseguridad, conservar la distancia mínima de dos metros entre una persona y otra, uso del tapabocas y el constante lavado de las manos con agua y jabón.





La Ciclovida estará en las pantallas, de lunes a domingo



Gracias al gran éxito que ha tenido la Ciclovida de Santiago de Cali a nivel nacional, dada la alianza de la Alcaldía de Cali y el canal WIN Sports, ahora esta no sólo se transmitirá los domingos de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., sino también los sábados y de lunes a viernes, en cápsulas de 20 minutos.



“La idea es que nuestro proyecto lo puedan ver en Cali, Colombia y el mundo, que represente nuestra identidad como Cali ciudad deportiva. Recordemos que la mejor actividad física es la que se hace en casa, porque la vida es primero”, expresó Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación.



La #CicloVidaxWIN ofrece espacios para la actividad física en familia, aprovechando la comodidad del hogar en esta época de cuarentena ocasionada por la covid-19. ‘Aerorumba’, entrenamiento funcional e ‘indoor cycling’ son las tres disciplinas que se ofertan, las cuales generan fortaleza mental y física, además de bienestar emocional a los ciudadanos que se conectan por la televisión.



En la Ciclovida virtual se aprovechan todas las herramientas tecnológicas de la información, para llevar un contenido de excelente calidad, en una transmisión de gran acogida nacional a través de WIN Sports.



Cabe destacar que la interacción en redes sociales también ha sido clave, pues los televidentes y usuarios han generado tendencia dos domingos consecutivos en Twitter usando el hashtag #CicloVidaxWIN; compartiendo fotos, videos y mensajes apoyando la iniciativa de la Alcaldía de Santiago de Cali.



Todo está enmarcado en la estrategia ‘Activa tu cuerpo en casa’ de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces