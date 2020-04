Así avanza las situación sanitaria en Cali: sanciones y nuevas medidas

Sin tregua y pensando en el bienestar de los caleños, el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, analiza la propuesta de un bloqueo sanitario para controlar e incluso impedir, de ser necesario, el ingreso de migrantes extranjeros que vienen caminando desde el sur del país, huyendo de la cruda situación sanitaria y de contagio que padece Ecuador por causa del coronavirus.



La preocupación que ronda en la cabeza del mandatario local, desde hace varios días, pretende frenar el paso de quienes buscan llegar a la capital del Valle, entrando por Jamundí, Villa Rica o Candelaria, atravesando los puentes sobre el río Cauca, en estos puntos respectivamente.



El mandatario de los caleños sostuvo que “por la vida de todos se requiere hacer ese bloqueo sanitario en el sur, porque no se puede permitir más, el ingreso de migrantes porque estas personas son potencialmente híper diseminadores del virus”.



Así mismo dijo: “he convocado a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y al alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez para que analicemos la oportunidad de llevar a cabo esta acción de control en el puente Guillermo León Valencia en límites entre nuestro departamento y el Cauca”.



De otro lado, fuentes de seguridad del Centro Administrativo Municipal, precisaron que este lunes grupos de migrantes venezolanos bloquearon el tráfico vehicular en la Avenida 2N en inmediaciones del palacio municipal, unos exigiendo al gobierno local les regrese a su país y otros, solicitando alimentos porque quieren quedarse en esta ciudad.



Varios conductores caleños fueron sorprendidos incumpliendo la medida de Pico y Vida



Un total de 292 procedimientos y 45 vehículos inmovilizados realizaron los agentes de tránsito el lunes 20 de abril, fecha en la cual empezó a regir la medida del Pico y Vida. Cabe anotar que 92 de estas notificaciones fueron por no acatar la restricción de aislamiento obligatorio, determinada por el Gobierno nacional y ampliado por los diferentes decretos distritales.



Según informó el secretario de Movilidad, William Vallejo, “las personas que salieron a circular reciben sanciones de orden policial equivalentes a un salario mínimo y una notificación por comparendo de movilidad equivalente a medio salario mínimo”.



Es importante resaltar que por el Código de Policía, las personas que son sancionadas por esta infracción pueden incluso ser requeridas a un proceso judicial, donde podrán ser penalizados con una pena de cárcel de cuatro a ocho años, aseguró Vallejo.



Un total de once puestos de control se dispusieron en diferentes puntos de la ciudad, donde diferentes autoridades como policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría de seguridad y justicia realizaron los controles a la medida del Pico y Vida. Esta medida rige para vehículos particulares, taxis y motocicletas y el Pico y Placa sigue funcionando normalmente.



Las personas que requieran movilizarse durante esta semana de aislamiento preventivo obligatorio para realizar actividades de abastecimiento de alimentos y transacciones bancarias, deben tener en cuenta las exenciones decretadas por el Gobierno Nacional.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces