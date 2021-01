Bogotá no tendrá cuarentena este fin de semana: nuevas medidas

#EnBogotá



▪️ Restricción a la movilidad nocturna a partir de este viernes 29 de enero, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.



▪️ El fin de semana del 30 y 31 de enero no habrá cuarentena estricta.



▪️ No habrá ciclovía y los parques metropolitanos permanecerán cerrados. pic.twitter.com/z7GFH37nKJ