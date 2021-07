¡Espera enfrentarlos! Mancini, sobre las posibles bajas de Bélgica

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, aseguró este jueves que espera que los belgas Kevin De Bruyne y Eden Hazard, tocados, logren jugar el partido de cuartos de final de este viernes contra el cuadro "azzurro", aunque reconoció que su recuperación le complicaría el trabajo. "Me parece normal que Roberto Martínez esconda las cartas (sobre De Bruyne y Hazard), estamos hablando de un partido importante. Estos partidos son buenos porque tienen grandes jugadores. Bélgica es un grandísimo equipo, nosotros estamos jugando bien y los aficionados van a disfrutar. Espero que se recuperen todos, sabemos que nos pondrían más en apuros, pero lo bueno del fútbol es eso", dijo Mancini en la rueda de prensa de la víspera del Italia-Bélgica.

"Quizás nos enfrentemos al mejor equipo de Europa junto a Francia, sabemos que será difícil pero intentaremos jugar nuestro partido", prosiguió el técnico. Italia llega a esta cita tras eliminar a Austria en la prórroga en los octavos de final con mucho sufrimiento, algo que, consideró Mancini, reforzó a su equipo. "Cada partido te hace más fuerte si sabes aprender las cosas importantes. Contra Austria nos tocó sufrir más, pero hicimos 26 remates a portería. Fueron momentos complicados, pero ganamos con mérito", afirmó.



"Haremos nuestro partido, con respeto para el equipo que enfrentamos, sabemos su valor. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego. No existen partidos fáciles. Francia perdió, Holanda perdió, Portugal perdió, no es fácil para nadie", agregó para reconocer el nivel de su rival. Será un duelo en el banquillo entre Mancini y el español Roberto Martínez, aunque el preparador italiano restó importancia a las experiencias previas vividas en Inglaterra, cuando entrenaban a Manchester City y Wigan, respectivamente.



"Nos enfrentamos muchas veces, a veces gané, a veces perdí, a veces empaté. Esto es fútbol. Ellos cuenta con jugadores extraordinarios", dijo. Con respecto al once, Mancini dijo que tiene "pocas dudas" y que ya tiene las "ideas bastantes claras". Es posible que Giorgio Chiellini, quien acompañó a Mancini en rueda de prensa, salga de titular en la zaga y que Federico Chiesa sustituya a Domenico Berardi en la banda izquierda.



