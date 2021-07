Italia da otro golpe de autoridad y apunta a título: elimina a Bélgica

Italia no exagera: acelera cuando corresponde, es letal cada vez que tiene una opción, se enorgullece de todas sus alternativas y después se sabe cerrar -¡sin son italianos!- para defender el resultado. Gana como corresponde, sin sobreactuarse. Gana y es más candidato al título de la Euro que nunca.

Con una victoria 2-1 inscribió su nombre en la semifinal tras dejar a Bélgica, otro de los favoritos de los apostadores, a un lado del camino y siguió su implacable camino a la victoria.



La realidad, cruda y dura, es que para Italia fue otro día en la oficina: sacó ventaja cuando le dieron ventaja, se cerró bien cuando se animó Bélgica, capitalizó sus individualidades y no sintió nunca que la victoria estuviera en peligro.

Italia fue más desde el pitazo y lo subió al marcador Barella, a los 31 minutos, en un jugadón, así tal cual, de Verratti: metió primero el paso a Insigne y apareció luego en el rebote para habilitar al autor del gol de la manera más oportuna.



Lo tomó mal Bélgica, que no supo reaccionar y a los 44 vio cómo Insigne se les coló casi hasta el borde del área, mientras lo miraban todos los belgas para no meterse el remate, con la altura justa para superar a Courtois y poner la cuenta 2-0.



Vino algún chispazo de De Bruyne en un remate cruzado y Doku, que la luchó todo el juego, inquietó tanto que provocó el penalti: falta en el área de Di Lorenzo y en la carrerita, a los 46, Lukaku ponía el 2-1 que amenazaba con darle vida al equipo de Martínez tras el descanso.



No ocurrió. No quedó nunca Lukaku de frente al área, a De Bruyne se le notaba que no estaba físicamente a tope y todo Bélgica era Doku y su amor propio: en una gran carrera lateral tuvo la más clara en un remate frontal, cuando se le fue muy arriba el remate.



La única manca en la planilla italiana fue la lesión de Spinazzola a los 79: daban ganas de llorar con él cuando salió en camilla, presagiando un problema grave.



Después, poco más. Italia en lo suyo, rechazando pelotas en un último suspiro, inofensivo por demás, de su rival y Bélgica, siempre nublado hasta el pitazo, dijo adiós Euro 2020 con bastante merecimiento. ¿Italia? Todo bien, sin exagerar, y directo a la semifinal de un torneo en el que es cada vez más favorito al título.