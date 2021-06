¿Qué tiene que ver el trasero? Yaya Touré y la lista que lidera Hazard

El exfutbolista marfileño Yaya Touré, en un extenso análisis dedicado a la importancia del "trasero" en el fútbol para eliminar rivales, elogió el astuto uso que hace de él el capitán belga Eden Hazard, al que considera el mejor del mundo maniobrando con sus posaderas en el cuerpo a cuerpo.

"Casi se ha convertido en una broma lo grande que es su trasero", dice sobre Hazard el exjugador del FC Barcelona y del Manchester City, de 38 años y entrenador adjunto del Akhmat Grozny ruso, en un artículo publicado por el medio estadounidense The Athletic.



En un texto titulado "Por qué los culos son tan importantes en el fútbol", Touré relata su propia experiencia al pasar del fútbol español, con más espacio y menos contacto, al inglés, donde los defensas se le echaban encima nada más recibir, los árbitros eran más permisivos en el cuerpo a cuerpo y tenía dificultades para jugar, hasta que un fisioterapeuta del City le dijo que tenía que ganar fuerza en las nalgas y las caderas.



A partir de ahí, el marfileño analiza el uso que hacen de sus glúteos diferentes futbolistas de primer nivel, como el francés Paul Pogba, el escocés John McGinn, los ingleses Raheem Sterling y Harry Kane o el belga Romelu Lukaku. Y se detiene en Hazard.



"Cuando la pelota le llega a Hazard, ya puede sentir que el oponente viene hacia él, por lo que espera hasta el último momento y usa su trasero para bloquearlo. Empuja al rival, casi como un puñetazo, y luego, cuando ha abierto ese espacio entre él y el defensor, se alejará y comenzará el ataque", escribe.



Touré dice que hay otros futbolistas que utilizan la misma técnica, como el francés Antoine Griezmann, el uruguayo Luis Suárez o el argentino Sergio Agüero. "Pero no hay nadie mejor en eso que Eden Hazard. La forma en que puede controlar la pelota después de usar su trasero, la forma en que usa su trasero, su cuerpo y sus caderas para proteger la pelota cuando los defensores corren hacia él, la forma en que puede girar en cualquier dirección después del impacto... es increíble", escribe.



El marfileño lamenta las muchas lesiones que ha sufrido el belga desde su llegada al Real Madrid hace dos temporadas y le desea que recupere su mejor estado de forma, como cuando jugaba en el Chelsea, porque "cuando Hazard está en su mejor momento, no hay muchos jugadores en el mundo que sean mejores".



"Eden Hazard usa ambas piernas, un gran trasero y puede girar en cualquier dirección", agrega el exfutbolista, que termina el artículo recomendando a los aficionados que se fijen en los jugadores "que usan el culo cuando les llega el balón". "Es un arma secreta y nadie habla de ello", concluye.