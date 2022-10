¡Qué es esto! Imperdible gol fantasma en el fútbol argentino: es viral

En la Primera C d el fútbol argentino se marcó este fin de semana un gol que le está dando la vuelta al mundo. Victoriano Arenas derrotó 1-2 a General Lamadrid, en la jornada 18 del campeonato, y consiguió su tercera victoria para salir del fondo de la tabla. Sin embargo, cuando el local estaba arriba en el marcador, llegó el empate de una manera insólita. Un gol fantasma que se ha hecho viral.



Matías Ruiz llegó por izquierda y cuando se aproximaba a la línea de fondo, sacó un remate cruzado. La pelota le pasó al arquero por un costado y terminó marchándose por el segundo palo. Insólita jugada que celebró todo Victoriano Arenas y que el árbitro convalidó. ¡De no creer!



Mientras los jugadores celebraban la anotación, el comentarista en plena transmisión no salía del asombro: "¡A bueno! ¿Cómo gol? No, no fue gol de ninguna manera, no fue gol, pasó la pelota por al lado del palo. No, no, pasa afuera".



Según TyC Sports, no se sabe a ciencia cierta si la pelota ingresó o no, "ya que en esa zona del arco la red estaba rota". Lo cierto es que este gol fantasma le está dando la vuelta al mundo.