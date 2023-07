Vinicius se pasea junto a compañero del Real Madrid: locura en Brasil

¿Imaginan estar recorriendo un sitio turistico y encontrarse de frente con dos figuras del fútbol mundial? Eso pasó este martes en Río de Janeiro, donde Vinicius y Camavinga revolucionaron todo a su paso. Subieron a lo más alto del Cristo Redentor y muy sonrientes interpretaron el "Cama oh, Cama oh", la canción de Camavinga.



Días atrás también estuvieron entrenándose junto a Rodrygo Goes y aparecieron todos en un estudio musical.

"Cama oh, Cama oh", cantan Vinicius y Camavinga en lo alto del Cristo Redentor. pic.twitter.com/fnJSXPCwJ2 — madridistaReal (@RMadridistaReal) July 11, 2023

'Vini' agota sus últimos días de vacaciones en compañía de su compañero del Real Madrid, Eduardo Camavinga, con quien visitó el Cristo Redentor de Río de Janeiro, según publicó este martes en sus redes sociales. "Río de Janeiro continúa lindo", escribió el futbolista en su perfil de Instagram.



El delantero merengue acompañó la publicación con una serie de fotografías y un vídeo en el que aparece sonriente al lado del centrocampista francés, recorriendo la icónica figura estilo Art Decó que suspende sus brazos sobre el cielo de la capital fluminense.



Los dos madridistas tuvieron además la oportunidad de conocer por dentro el Cristo Redentor, considerado el mayor símbolo turístico de Brasil y situado en la cima del cerro de Corcovado.



Vinicius y Camavinga disfrutan sus últimos días de vacaciones y deberán sumarse próximamente a la pretemporada que arrancó el lunes en Valdebebas, con la ausencia de varios jugadores internacionales y la presencia de refuerzos como Jude Bellingham.