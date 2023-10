Jhon Arias presenció fuerte pelea de compañeros: arde Fluminense

Fluminense viene en buen momento y a pocos días de disputar la final de la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Fernando Diniz tuvo un importante partido en el Brasileirao, pero terminó perdiendo 2-0 con Atlético Mineiro.

Sin embargo, en ese partido no hubo mucha sintonía en Fluminense y ante la impotencia de no estar jugando un buen partido, las figuras Keno y David Braz tuvieron un roce en el banco de suplentes, donde casi se van a golpes.



Los hechos ocurrieron en el minuto 75 y las cámaras tomaron a los dos jugadores de Fluminense agarrándose, pero por fortuna no pasó a mayores gracias a que compañeros se acercaron para separarlos.



Keno e David Braz discutindo pic.twitter.com/MyzNETjCvh — Central do Flu🇭🇺 (@CentralFlu02) October 29, 2023



​Por ahora, tras este resultado, el equipo de los colombianos Jhon Arias y Yony González quedaron con 45 puntos en el Brasileirao y antes de su duelo de Copa Libertadores en el Maracaná, visitará a Bahía el próximo martes 31 de octubre.