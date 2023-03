Vanessa Córdoba fue víctima de acoso: escalofriante relato

La portera de Atlético Nacional, Vanessa Córdoba, denunció un lamentable hecho que tuvo que vivir, el domingo 5 de marzo. La jugadora fue víctima de acoso, por parte de un desconocido, a través de su celular.

A través de su cuenta de Twitter, la jugadora relató el incidente, tras recibir una llamada de una persona desconocida “Me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé, entonces contesté sin cámara y sin hablar”.



El relato continuó, al revelar la acción que hizo el individuo que la acosó “Cuando contesté nadie habló ni había cámara y de repente la prenden, y es un tipo masturbándose. Asqueroso”.



Además, agregó al comentario “Usualmente no contesto a números desconocidos, pero fue la primera vez que me pasa por FaceTime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio que cuál es la lógica detrás de esto. Qué experiencia tan pero tan desagradable”.