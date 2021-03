'No tienen comparación', cruce de mensajes entre Tottenham y Fortaleza

Todo se dio tras el trino de un fanático en twitter, que elogió al community manager del Tottenham diciendo que era "el mejor CM de un equipo de fútbol en el mundo", haciendo un hilo con registros de algunas publicaciones de los Spurs en su cuenta en español. El que apareció en la historia fue el equipo colombiano Fortaleza, a quien muchos apodan el 'rey del twitter'.

"Bueno bueno bueno ¿Qué es esta guachafita? Que se resuelva esto con una lucha en lodo", publicó el club bogotano que juega en el Torneo Betplay, alegando que el "mejor en twitter" debía definirse de esta manera.



La respuesta del equipo inglés, en el que milita Dávinson Sánchez, no se hizo esperar: "No Fortaleza. Todos sabemos que ustedes no tienen comparación", mensaje en el que también estaba la fotografía del defensor colombiano.



La historia no termina ahí. Everton, de Yerry Mina y James Rodríguez, también se metió en la conversación: "pero todos sabemos que los amigos de Fortaleza CEIF en la Premier League son del Everton". Los tuiteros no dejaron pasar el cruce de mensajes para elogiar, una vez más, el trabajo en redes del equipo colombiano. "Los ingleses te aman Forta", fue uno de los comentarios.