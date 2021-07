Sheyla García y la mejor noticia que ha dado: y no es de fútbol

Sheyla García es una de las periodistas deportivas de mayor reconocimiento en Colombia. La reportera y presentadora pertenece desde hace años al canal Win Sports, y tuvo una experiencia en ESPN.



La nortesantandereana (nació en Ocaña), próxima a cumplir 32 años, entregó la mejor noticia que ha podido dar en toda su vida…y no es precisamente de fútbol.



Sheyla anunció que está embarazada, con un mensaje en sus redes sociales en las que destaca su emoción e ilusión con ese nuevo reto en su vida personal.



“Muchas veces soñé con esta etapa pero no creí que pasaría hasta que Dios habló y dijo que era el momento, regalándome un hombre maravilloso que me ha demostrado ser un equipazo, el papá entregado desde ya cuidando cada detalle de nosotros, el más ‘chocho’ y sobretodo valoro mucho ese ímpetu por mostrarnos el camino para los 3, más que juntos amándonos cada instante con una seguridad absoluta…”, dice una parte del mensaje de Sheyla, quien no conoce todavía si será niño o niña, el que tendrá con su novio, Sergio Henao.



¡Felicitaciones!