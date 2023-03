A cualquiera le pasa ¿no? Así fue susto de Sheyla García por un diente

Los televidentes de Win Sports y de Saque Largo se quedaron con la duda: ¿qué le habrá pasado a Sheyla García que no estuvo al aire? Ella misma despejó las dudas.

La bella periodista contó cómo se partió un diente mientras comía y lo que tuvo que hacer su odontólogo para ayudarle a superar el incidente.



Tapándose la boca todo el tiempo, lo relató así: “Se me partió un diente y no sé por qué. Y yo no voy a salir mueca en ‘Saque Largo’, peleando y que se me viera el mueco. ¿Dándole esa papaya a esos hombres? Obvio no. No voy a mostrar, pero ahorita sí les muestro como quede”.

Efectivamente en su video posterior se animó a mostrar el arreglo que hizo el especialista: "El ‘mueco’ era aquí y este mansito me lo curó. Me voy para la casa regia”, reveló. Asunto resuelto y al aire porque el show debe continuar.