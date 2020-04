El 'Kun' Agüero explica su reacción, tras perder la ChamPlay con James

En medio de la cuarentena, protagonistas del deporte mundial participaron en un torneo de Fifa 20 'Champlay', el cual tenía como objetivo recaudar fondos para la cruz roja. En la final disputada, James Rodríguez le ganaría el título al argentino Sergio Agüero, quien fue sensación en redes sociales por su reacción, al enojarse por el gol que le marcó el futbolista del Real Madrid.

En diálogo con TyC Sports, el argentino confesó entre risas el porqué de su reacción: "Pasa que a mí me llaman y el otro no espero y ya puso para jugar. Yo con la cámara no podía. Le dije a mi novia que me ayudara pero ella estaba hablando con la producción. Yo no me podía concentrar y encima me hizo un gol justo sobre la hora... Estaba caliente. Desconfiguré todo, apagué la play y me quedé una hora acá acostado en sillón re caliente".

"Se me trabó el R1 y y por eso lo tiré. Pero después lo arreglé... no pasa nada. Creo que un golpe más y ya se me rompe el botón, je", finalizó el argentino, quien con una cara más amable contó lo sucedido durante el partido.